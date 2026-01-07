Испания07 января 2026, 21:43 | Обновлено 07 января 2026, 22:02
ВИДЕО. Четыре гола Барселоны за тайм. Рафинья похоронил все мечты Атлетика
Каталонская команда продолжает издеваться над соперником в Суперкубке
7 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Команды Барселона и Атлетик Бильбао играют в саудовском городе Джидда.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 38-й минуте Барселона забила 4-й гол в ворота Атлетика из Бильбао.
Рафинья похоронил все надежды соперников (4:0).
ГОЛ! 4:0. Рафинья, 38 мин
