  4. ВИДЕО. Четыре гола Барселоны за тайм. Рафинья похоронил все мечты Атлетика
Испания
07 января 2026, 21:43 | Обновлено 07 января 2026, 22:02
ВИДЕО. Четыре гола Барселоны за тайм. Рафинья похоронил все мечты Атлетика

Каталонская команда продолжает издеваться над соперником в Суперкубке

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

7 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Команды Барселона и Атлетик Бильбао играют в саудовском городе Джидда.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 38-й минуте Барселона забила 4-й гол в ворота Атлетика из Бильбао.

Рафинья похоронил все надежды соперников (4:0).

ГОЛ! 4:0. Рафинья, 38 мин

Барселона – Атлетик. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Рафинья оформил дубль. Это 5-й гол Барселоны в ворота Атлетика
ВИДЕО. Счет уже разгромный. Молодой игрок забил 3-й гол для Барселоны
Барселона Атлетик Бильбао Суперкубок Испании по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
