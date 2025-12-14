Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона – Осасуна – 2:0. Дубль Рафиньи. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Барселона
13.12.2025 19:30 – FT 2 : 0
Осасуна
Испания
14 декабря 2025, 01:50 | Обновлено 14 декабря 2025, 01:51
Барселона – Осасуна – 2:0. Дубль Рафиньи. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Ла Лиги

Барселона – Осасуна – 2:0. Дубль Рафиньи. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

13 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Осасуна».

Местом проведения встречи стала арена «Камп Ноу».

Каталонская команда одержала победу на своем поле благодаря двум голам Рафиньи – 2:0.

Победная серия «Барселоны» в Ла Лиге достигла семи матчей, каталонцы возглавляют чемпионат (43 очка). «Осасуна» после матча – 16-я (15 очков).

Ла Лига. 16-й тур, 13 декабря

«Барселона» – «Осасуна» – 2:0

Голы: Рафинья, 70, 86

Видео голов и обзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона), асcист Педри.
Барселона Осасуна чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Осасуна Рафинья Диас видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
