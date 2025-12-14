Испания14 декабря 2025, 01:50 | Обновлено 14 декабря 2025, 01:51
Барселона – Осасуна – 2:0. Дубль Рафиньи. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 16-го тура Ла Лиги
14 декабря 2025, 01:50 | Обновлено 14 декабря 2025, 01:51
13 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Осасуна».
Местом проведения встречи стала арена «Камп Ноу».
Каталонская команда одержала победу на своем поле благодаря двум голам Рафиньи – 2:0.
Победная серия «Барселоны» в Ла Лиге достигла семи матчей, каталонцы возглавляют чемпионат (43 очка). «Осасуна» после матча – 16-я (15 очков).
Ла Лига. 16-й тур, 13 декабря
«Барселона» – «Осасуна» – 2:0
Голы: Рафинья, 70, 86
Видео голов и обзор матча
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона), асcист Педри.
