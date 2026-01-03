Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Только две команды забили 100+ голов в топ-5 лигах в 2025 году. Кто они?
Другие новости
03 января 2026, 10:47 | Обновлено 03 января 2026, 10:48
240
0

Только две команды забили 100+ голов в топ-5 лигах в 2025 году. Кто они?

В десятку лучших забивающих команд вошли клубы из АПЛ, Бундеслиги, Ла Лиги, Лиги 1 и Серии А

03 января 2026, 10:47 | Обновлено 03 января 2026, 10:48
240
0
Только две команды забили 100+ голов в топ-5 лигах в 2025 году. Кто они?
Getty Images/Global Images Ukraine

Бавария и Барселона стали единственными командами в 2025 году, забившими 100+ голов в топ-5 чемпионатах.

Мюнхенцы закончили календарный год со 107 голами, Барселона – со 102.

Третье место в рейтинге поделили ПСЖ и Манчестер Сити (по 83 забитых мяча).

В общей сложности в десятку лучших забивающих команд вошли 3 команды из АПЛ, 2 из Бундеслиги, 2 из Ла Лиги, 2 из Лиги 1 и 1 из Серии А.

Команды с наибольшим количеством забитых мячей в чемпионатах топ-5 лиг в 2025 году

  • 107 – Бавария
  • 102 – Барселона
  • 83 – ПСЖ
  • 83 – Манчестер Сити
  • 78 – Марсель
  • 73 – Реал
  • 71 – Ливерпуль
  • 71 – Арсенал
  • 69 – Боруссия Дортмунд
  • 69 – Интер
По теме:
Стало известно, почему Мареска решил покинуть Челси. Дело не в болезни
Эспаньол – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эльче – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Английская Премьер-лига Ла Лига Серия A статистика Лига 1 (Франция) Бундеслига Бавария Барселона ПСЖ Манчестер Сити Марсель Реал Мадрид Ливерпуль Арсенал Лондон Боруссия Дортмунд Интер Милан
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб Второй лиги покинуло большинство футболистов
Футбол | 02 января 2026, 12:17 2
Клуб Второй лиги покинуло большинство футболистов
Клуб Второй лиги покинуло большинство футболистов

«Реал Фарма» выйдет на весеннюю часть сезона практически новым составом

Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Футбол | 02 января 2026, 11:15 28
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому

2 января легенде клуба исполнился 51 год

Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Хоккей | 03.01.2026, 06:37
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
ЛНЗ не планирует отпускать легионера, который играл на ЧМ-2022
Футбол | 03.01.2026, 08:14
ЛНЗ не планирует отпускать легионера, который играл на ЧМ-2022
ЛНЗ не планирует отпускать легионера, который играл на ЧМ-2022
МОУРИНЬО: «Я вообще не знаю этого украинца, вынужден искать информацию»
Футбол | 03.01.2026, 08:44
МОУРИНЬО: «Я вообще не знаю этого украинца, вынужден искать информацию»
МОУРИНЬО: «Я вообще не знаю этого украинца, вынужден искать информацию»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
02.01.2026, 03:24
Бокс
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
01.01.2026, 17:09 3
Футбол
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
02.01.2026, 06:42 3
Бокс
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
02.01.2026, 03:42 1
Бокс
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
02.01.2026, 06:22 5
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
01.01.2026, 08:05
Хоккей
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
01.01.2026, 17:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем