Только две команды забили 100+ голов в топ-5 лигах в 2025 году. Кто они?

Бавария и Барселона стали единственными командами в 2025 году, забившими 100+ голов в топ-5 чемпионатах.

Мюнхенцы закончили календарный год со 107 голами, Барселона – со 102.

Третье место в рейтинге поделили ПСЖ и Манчестер Сити (по 83 забитых мяча).

В общей сложности в десятку лучших забивающих команд вошли 3 команды из АПЛ, 2 из Бундеслиги, 2 из Ла Лиги, 2 из Лиги 1 и 1 из Серии А.

Команды с наибольшим количеством забитых мячей в чемпионатах топ-5 лиг в 2025 году