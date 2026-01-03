Другие новости03 января 2026, 10:47 | Обновлено 03 января 2026, 10:48
Только две команды забили 100+ голов в топ-5 лигах в 2025 году. Кто они?
В десятку лучших забивающих команд вошли клубы из АПЛ, Бундеслиги, Ла Лиги, Лиги 1 и Серии А
Бавария и Барселона стали единственными командами в 2025 году, забившими 100+ голов в топ-5 чемпионатах.
Мюнхенцы закончили календарный год со 107 голами, Барселона – со 102.
Третье место в рейтинге поделили ПСЖ и Манчестер Сити (по 83 забитых мяча).
В общей сложности в десятку лучших забивающих команд вошли 3 команды из АПЛ, 2 из Бундеслиги, 2 из Ла Лиги, 2 из Лиги 1 и 1 из Серии А.
Команды с наибольшим количеством забитых мячей в чемпионатах топ-5 лиг в 2025 году
- 107 – Бавария
- 102 – Барселона
- 83 – ПСЖ
- 83 – Манчестер Сити
- 78 – Марсель
- 73 – Реал
- 71 – Ливерпуль
- 71 – Арсенал
- 69 – Боруссия Дортмунд
- 69 – Интер
