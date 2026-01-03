Шахтер не забыл про земляков за рубежом. Как клуб покоряет Европу

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину многим семьям из Восточного региона в поисках лучшей жизни пришлось уехать за рубеж. Естественно, с родителями страну покинули и их дети, многие из которых любят и хотят играть в футбол.

В 2023 году ФК «Шахтер» начал проект, который получился довольно привлекательным. Во странах Европы начались открываться Академии клуба, что дало возможность многим детям снова окунуться в жизнь большого футбола.

О том, как все начиналось, и как теперь выглядит индустрия «Шахтера» вдали от Родины сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал руководитель службы франчайзинга и руководитель Shakhtar Academy Warsaw Сергей Карпутьев.

– Сергей, насколько сложно было организовать работу школ «Шахтера» за рубежом, и когда этот процесс запустился?

– Скажу так, не вдаваясь в подробности, было непросто. Первая наша школа открылась в 2023 году в Варшаве. Все началось после полномасштабного вторжения россии в Украину. Эта идея возникала из-за того, чтобы сохранить нашу идентичность на территории других стран.

– В каких именно странах работают Академии «Шахтера»?

– В Польше (Варшава, Лодзь), Чехии (Прага, Брно), Словакии (Братислава), Германии (Берлин), Австрии (Вена), Эстония (Таллинн). И есть еще две школы в США. В начале года мы планируем открыться в Италии, а потом в Кракове и Мюнхене.

– На данный момент, сколько юных футболистов представляют бренд «Шахтера»?

– С учетом Украины сейчас у нас занимаются без малого 2 000 детей?

– Где самая большая Академия клуба?

– В Виннице (улыбается). А за границей это, наверное, Варшава.

– Сколько средств вкладывается в этот процесс?

– Стартовая инвестиция составляет около 5 000 евро. А что касается содержания школы, то в каждом случае все индивидуально. Все зависит от налоговой нагрузки, от специфики ведения бизнеса в отдельно взятой стране.

Шахтер

– Какие требования предъявляются наставникам в плане образования?

– Минимальное требование – это педагогическое образование и тренерская лицензия категории С.

– Сколько таких людей задействовано в Европе?

– Всего, с учетом Украины у нас работает 90 наставников. При этом в Европе таких специалистов около 50-ти.

– В процентном отношении, сколько в Академиях занимается украинских детей?

– 99,9 процентов это наши соотечественники. При этом спрос на то, чтобы заниматься футболом в школе «Шахтера» за рубежом не уменьшается.

– Какие возрастные группы принимают участие в этом процессе?

– С двух до 13-ти лет.

– Что потом?

– Наше видение таково, что если ребенок талантлив и достигает хороших результатов, мы хотели бы посодействовать его пути в профессиональный футбол и показать его скаутам. У нас уже есть один такой случай в этом году, когда ребенка из Shakhtar Academy подписали в основную Академию ФК «Шахтер».

– Наверняка ваши команды не только тренируются, но и участвуют в турнирах. Если ли какие-то достижения в этом плане?

– Безусловно. Наши Академии принимают участие в локальных соревнованиях. Есть и победы и призовые места. А все потому, что мы используем методологию, разработанную основной Академией клуба и приучаем детей к стилю игры основной команды.

– Насколько это сложно, учитывая, что в первой команде много бразильских исполнителей, которые всегда отличались своей технической оснащенностью?

– Учитывая, что это детский футбол, то здесь нет больших сложностей. Учить детей играть в современный, атакующий футбол, опять-таки не сложно, если у тебя под рукой качественные наставники.

Шахтер

– Когда можно будет увидеть первые серьезные плоды вашей работы?

– Здесь не трудно подсчитать. Если ребенок в 12-13 лет попадает в основную Академию «Шахтера», то игроку нужно еще порядка пяти-шести лет для его развития и адаптации к взрослому футболу.

– Слышал, что Ефим Конопля открыл футбольную школу в Киеве, собирается это сделать Валерий Бондарь. Насколько это выгодно для того, кто это делает?

– Это однозначно выгодно. Срок окупаемости инвестиций, примерно, 10-12 месяцев. А на полноценный возврат инвестиций можно выйти через полтора года. Здесь нет капитальных расходов (это имеется ввиду строительства поля, раздевалок), только операционные. Это комфортный проект для инвесторов и менеджеров, которые хотят развиваться с футбольной точки зрения.

– Какие ваши ближайшие планы?

– До конца футбольного сезона-2025/26 мы планируем открыть порядка 15-20 подобных школ. А потом перейдем к планированию работу на следующий футбольный год. В перспективе к концу 2027-го мы хотим перейти цифру 100 школ ФК «Шахтер».