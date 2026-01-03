Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер не забыл про земляков за рубежом. Как клуб покоряет Европу
Чемпионат Украины
03 января 2026, 10:10 |
567
3

Шахтер не забыл про земляков за рубежом. Как клуб покоряет Европу

За пределами нашей страны работает уже немало академий донецкого клуба, и это еще не предел

03 января 2026, 10:10 |
567
3 Comments
Шахтер не забыл про земляков за рубежом. Как клуб покоряет Европу
Шахтер. Сергей Карпутьев

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину многим семьям из Восточного региона в поисках лучшей жизни пришлось уехать за рубеж. Естественно, с родителями страну покинули и их дети, многие из которых любят и хотят играть в футбол.

В 2023 году ФК «Шахтер» начал проект, который получился довольно привлекательным. Во странах Европы начались открываться Академии клуба, что дало возможность многим детям снова окунуться в жизнь большого футбола.

О том, как все начиналось, и как теперь выглядит индустрия «Шахтера» вдали от Родины сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал руководитель службы франчайзинга и руководитель Shakhtar Academy Warsaw Сергей Карпутьев.

– Сергей, насколько сложно было организовать работу школ «Шахтера» за рубежом, и когда этот процесс запустился?
– Скажу так, не вдаваясь в подробности, было непросто. Первая наша школа открылась в 2023 году в Варшаве. Все началось после полномасштабного вторжения россии в Украину. Эта идея возникала из-за того, чтобы сохранить нашу идентичность на территории других стран.

– В каких именно странах работают Академии «Шахтера»?
– В Польше (Варшава, Лодзь), Чехии (Прага, Брно), Словакии (Братислава), Германии (Берлин), Австрии (Вена), Эстония (Таллинн). И есть еще две школы в США. В начале года мы планируем открыться в Италии, а потом в Кракове и Мюнхене.

– На данный момент, сколько юных футболистов представляют бренд «Шахтера»?
– С учетом Украины сейчас у нас занимаются без малого 2 000 детей?

– Где самая большая Академия клуба?
– В Виннице (улыбается). А за границей это, наверное, Варшава.

– Сколько средств вкладывается в этот процесс?
– Стартовая инвестиция составляет около 5 000 евро. А что касается содержания школы, то в каждом случае все индивидуально. Все зависит от налоговой нагрузки, от специфики ведения бизнеса в отдельно взятой стране.

Шахтер

– Какие требования предъявляются наставникам в плане образования?
– Минимальное требование – это педагогическое образование и тренерская лицензия категории С.

– Сколько таких людей задействовано в Европе?
– Всего, с учетом Украины у нас работает 90 наставников. При этом в Европе таких специалистов около 50-ти.

– В процентном отношении, сколько в Академиях занимается украинских детей?
– 99,9 процентов это наши соотечественники. При этом спрос на то, чтобы заниматься футболом в школе «Шахтера» за рубежом не уменьшается.

– Какие возрастные группы принимают участие в этом процессе?
– С двух до 13-ти лет.

– Что потом?
– Наше видение таково, что если ребенок талантлив и достигает хороших результатов, мы хотели бы посодействовать его пути в профессиональный футбол и показать его скаутам. У нас уже есть один такой случай в этом году, когда ребенка из Shakhtar Academy подписали в основную Академию ФК «Шахтер».

– Наверняка ваши команды не только тренируются, но и участвуют в турнирах. Если ли какие-то достижения в этом плане?
– Безусловно. Наши Академии принимают участие в локальных соревнованиях. Есть и победы и призовые места. А все потому, что мы используем методологию, разработанную основной Академией клуба и приучаем детей к стилю игры основной команды.

– Насколько это сложно, учитывая, что в первой команде много бразильских исполнителей, которые всегда отличались своей технической оснащенностью?
– Учитывая, что это детский футбол, то здесь нет больших сложностей. Учить детей играть в современный, атакующий футбол, опять-таки не сложно, если у тебя под рукой качественные наставники.

Шахтер

– Когда можно будет увидеть первые серьезные плоды вашей работы?
– Здесь не трудно подсчитать. Если ребенок в 12-13 лет попадает в основную Академию «Шахтера», то игроку нужно еще порядка пяти-шести лет для его развития и адаптации к взрослому футболу.

– Слышал, что Ефим Конопля открыл футбольную школу в Киеве, собирается это сделать Валерий Бондарь. Насколько это выгодно для того, кто это делает?
– Это однозначно выгодно. Срок окупаемости инвестиций, примерно, 10-12 месяцев. А на полноценный возврат инвестиций можно выйти через полтора года. Здесь нет капитальных расходов (это имеется ввиду строительства поля, раздевалок), только операционные. Это комфортный проект для инвесторов и менеджеров, которые хотят развиваться с футбольной точки зрения.

– Какие ваши ближайшие планы?
– До конца футбольного сезона-2025/26 мы планируем открыть порядка 15-20 подобных школ. А потом перейдем к планированию работу на следующий футбольный год. В перспективе к концу 2027-го мы хотим перейти цифру 100 школ ФК «Шахтер».

По теме:
Арда ТУРАН: «Мы его потеряли, незабываемое имя для команды, земля пухом»
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина объявила о переходе экс-вингера Шахтера
Шахтер готов продать своего форварда за 22 млн евро – журналист
Шахтер Донецк Ефим Конопля Валерий Бондарь Варшава Берлин Прага Мюнхен статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб Второй лиги покинуло большинство футболистов
Футбол | 02 января 2026, 12:17 2
Клуб Второй лиги покинуло большинство футболистов
Клуб Второй лиги покинуло большинство футболистов

«Реал Фарма» выйдет на весеннюю часть сезона практически новым составом

ПЛАХТЫРЬ: «После победы над Динамо телефон был красным от поздравлений»
Футбол | 03 января 2026, 03:29 7
ПЛАХТЫРЬ: «После победы над Динамо телефон был красным от поздравлений»
ПЛАХТЫРЬ: «После победы над Динамо телефон был красным от поздравлений»

Капитан команды Полтава поделился впечатлениями от первой части сезона

Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Бокс | 03.01.2026, 09:14
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Это Балаков или Батаков? Моуриньо опроверг слухи о Батагове в Бенфике
Футбол | 03.01.2026, 08:57
Это Балаков или Батаков? Моуриньо опроверг слухи о Батагове в Бенфике
Это Балаков или Батаков? Моуриньо опроверг слухи о Батагове в Бенфике
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Футбол | 02.01.2026, 15:37
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Chemp83
Як можна зрозуміти до якого регіону належить шахтар ? В днрі кажуть що справжній шахтар грає.в чемпіонаті днр бо він чітко відповідає донецькій регістрайії 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Все це дуже чудово!👏 Шахтар в наших серцях, де б ми не були розкидані!🟧⚒️⬛😊
Ответить
-2
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
02.01.2026, 07:05
Хоккей
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
02.01.2026, 07:02 8
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
01.01.2026, 08:00 1
Бокс
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
01.01.2026, 10:18 5
Бокс
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
02.01.2026, 08:04 5
Футбол
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
02.01.2026, 03:42 1
Бокс
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
01.01.2026, 17:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем