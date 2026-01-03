ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал бразильского форварда
Пабло Фелипе стал игроком «Вест Хэма»
Вест Хэм официально объявил о приобретении бразильского нападающего Жил Висенте Пабло Фелипе. Об этом пишет пресс-служба «молотобойцев».
По официальной информации, Лондонский клуб подписал с форвардом долгосрочный контракт на четыре с половиной года, оставив за собой право продолжить сотрудничество еще на сезон.
В текущем сезоне 21-летний форвард демонстрирует высокий уровень результативности - он забил 10 мячей и отдал один ассист в 14 поединках. Сейчас рыночная цена Пабло Фелипе, по оценке Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.
Welcome, Pablo 🤝@CorpayFX✍️✅ pic.twitter.com/KIIfjEQnFm— West Ham United (@WestHam) January 2, 2026
