ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал бразильского форварда

Вест Хэм официально объявил о приобретении бразильского нападающего Жил Висенте Пабло Фелипе. Об этом пишет пресс-служба «молотобойцев».

По официальной информации, Лондонский клуб подписал с форвардом долгосрочный контракт на четыре с половиной года, оставив за собой право продолжить сотрудничество еще на сезон.

В текущем сезоне 21-летний форвард демонстрирует высокий уровень результативности - он забил 10 мячей и отдал один ассист в 14 поединках. Сейчас рыночная цена Пабло Фелипе, по оценке Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.