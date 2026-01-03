Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал бразильского форварда
Англия
03 января 2026, 10:11 |
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал бразильского форварда

Пабло Фелипе стал игроком «Вест Хэма»

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал бразильского форварда
ФК Вест Хэм. Пабло Фелипе

Вест Хэм официально объявил о приобретении бразильского нападающего Жил Висенте Пабло Фелипе. Об этом пишет пресс-служба «молотобойцев».

По официальной информации, Лондонский клуб подписал с форвардом долгосрочный контракт на четыре с половиной года, оставив за собой право продолжить сотрудничество еще на сезон.

В текущем сезоне 21-летний форвард демонстрирует высокий уровень результативности - он забил 10 мячей и отдал один ассист в 14 поединках. Сейчас рыночная цена Пабло Фелипе, по оценке Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.

