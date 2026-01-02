Клуб Второй лиги покинуло большинство футболистов

«Реал Фарма» понесла серьезные кадровые потери во время зимней паузы, сообщает UA-Футбол.

По информации источника, команду покинула большая часть состава, выступавшего в осеннем отрезке чемпионата. Из «фармацевтов» ушло более десяти футболистов. Часть из них будет заниматься трудоустройством в Украине, а некоторые уехали за границу.

В основном составе команды осталось лишь трое – Владислав Мудрак, Дмитрий Сорочан и Максим Марченко. Вакантные места, образовавшиеся после ухода группы футболистов, должны занять молодые игроки. Все они имеют возможность проявить себя в матчах традиционного зимнего Кубка Одесской области, который стартовал 7 декабря. В стартовом туре «фармацевты» обыграли «Черноморец» (U-16) – 2:1, затем уступили «River» и «Южной Пальмире НГУ» с одинаковым счетом 0:1.

Как и всегда, в составе «Реал Фармы» самый возрастной профессиональный футболист Украины – играющий президент ФК «Реал Фарма» Николай Лиховидов, которому в этом месяце исполнится 60 лет.