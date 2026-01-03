Зимняя классика, Леау вывел Милан в лидеры, кто выскочил впереди ПСЖ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 2 января.

1. Дебют Фюллькруга. Милан минимально обыграл Кальяри и вышел в лидеры

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей после гола Рафаэла Леау

2. Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1

Ланс в гостях отгрузил три мяча и нанес поражение Тулузе

3. Аль-Наср с Роналду отыграл 2 мяча, однако потерпел первую неудачу в сезоне

Аль-Ахли выиграл матч у лидера чемпионата со счетом 3:2

4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 получит усиление из Латинской Америки

Себастьян Кастильо станет игроком «Металлиста 1925»

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина объявила о переходе экс-вингера Шахтера

Манор Соломон из Израиля – новичок «фиалок»

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал известного нападающего из клуба АПЛ

Никлас Фюллькруг присоединился к «россонери»

6. В ожидании Григорчука. С одесского Черноморца снят трансферный бан

В одесском клубе выплатили задолженности, из-за которых были наложены санкции

7. Стародубцева успешно стартовала в квалификации турнира WTA 250 в Окленде

Украинская теннисистка в двух сетах обыграла Джессику Понше из Франции

8A. Зимняя классика. Рейнджерс разгромили Флориду в игре НХЛ под открытым небом

Гости выиграли матч на бейсбольном стадионе в Майами со счетом 5:1

8B. Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира

Завершились все четвертьфинальные поединки

9. Чемпионат мира 2026 по дартсу. В Лондоне определена финальная пара

В финале сыграют Люк Литтлер из Англии и Джан ван Веен из Нидерландов

10A. Некрасивое начало, минорный конец. Почему Лупашко покинул Карпаты ни с чем

Молодому специалисту выдавали серьезные авансы, но оправдать их не получилось

10B. Тотальный кризис в Селтике: бунты фанатов и паранойя руководства

Один из гегемонов шотландского футбола ныне переживает не лучшие времена