Зимняя классика, Леау вывел Милан в лидеры, кто выскочил впереди ПСЖ

03 января 2026, 09:05
Главные новости за 2 января на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 2 января.

1. Дебют Фюллькруга. Милан минимально обыграл Кальяри и вышел в лидеры
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей после гола Рафаэла Леау

2. Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Ланс в гостях отгрузил три мяча и нанес поражение Тулузе

3. Аль-Наср с Роналду отыграл 2 мяча, однако потерпел первую неудачу в сезоне
Аль-Ахли выиграл матч у лидера чемпионата со счетом 3:2

4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 получит усиление из Латинской Америки
Себастьян Кастильо станет игроком «Металлиста 1925»

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина объявила о переходе экс-вингера Шахтера
Манор Соломон из Израиля – новичок «фиалок»

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал известного нападающего из клуба АПЛ
Никлас Фюллькруг присоединился к «россонери»

6. В ожидании Григорчука. С одесского Черноморца снят трансферный бан
В одесском клубе выплатили задолженности, из-за которых были наложены санкции

7. Стародубцева успешно стартовала в квалификации турнира WTA 250 в Окленде
Украинская теннисистка в двух сетах обыграла Джессику Понше из Франции

8A. Зимняя классика. Рейнджерс разгромили Флориду в игре НХЛ под открытым небом
Гости выиграли матч на бейсбольном стадионе в Майами со счетом 5:1

8B. Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Завершились все четвертьфинальные поединки

9. Чемпионат мира 2026 по дартсу. В Лондоне определена финальная пара
В финале сыграют Люк Литтлер из Англии и Джан ван Веен из Нидерландов

10A. Некрасивое начало, минорный конец. Почему Лупашко покинул Карпаты ни с чем
Молодому специалисту выдавали серьезные авансы, но оправдать их не получилось

10B. Тотальный кризис в Селтике: бунты фанатов и паранойя руководства
Один из гегемонов шотландского футбола ныне переживает не лучшие времена

главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
