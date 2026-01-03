Зимняя классика, Леау вывел Милан в лидеры, кто выскочил впереди ПСЖ
Главные новости за 2 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 2 января.
1. Дебют Фюллькруга. Милан минимально обыграл Кальяри и вышел в лидеры
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей после гола Рафаэла Леау
2. Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Ланс в гостях отгрузил три мяча и нанес поражение Тулузе
3. Аль-Наср с Роналду отыграл 2 мяча, однако потерпел первую неудачу в сезоне
Аль-Ахли выиграл матч у лидера чемпионата со счетом 3:2
4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 получит усиление из Латинской Америки
Себастьян Кастильо станет игроком «Металлиста 1925»
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина объявила о переходе экс-вингера Шахтера
Манор Соломон из Израиля – новичок «фиалок»
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал известного нападающего из клуба АПЛ
Никлас Фюллькруг присоединился к «россонери»
6. В ожидании Григорчука. С одесского Черноморца снят трансферный бан
В одесском клубе выплатили задолженности, из-за которых были наложены санкции
7. Стародубцева успешно стартовала в квалификации турнира WTA 250 в Окленде
Украинская теннисистка в двух сетах обыграла Джессику Понше из Франции
8A. Зимняя классика. Рейнджерс разгромили Флориду в игре НХЛ под открытым небом
Гости выиграли матч на бейсбольном стадионе в Майами со счетом 5:1
8B. Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Завершились все четвертьфинальные поединки
9. Чемпионат мира 2026 по дартсу. В Лондоне определена финальная пара
В финале сыграют Люк Литтлер из Англии и Джан ван Веен из Нидерландов
10A. Некрасивое начало, минорный конец. Почему Лупашко покинул Карпаты ни с чем
Молодому специалисту выдавали серьезные авансы, но оправдать их не получилось
10B. Тотальный кризис в Селтике: бунты фанатов и паранойя руководства
Один из гегемонов шотландского футбола ныне переживает не лучшие времена
