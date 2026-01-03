Динамо может отпустить футболиста в Европу благодаря исключению от ФИФА
В услугах Владислава Бленуце заинтересован бухарестский клуб «Динамо»
Владислав Бленуце, нападающий киевского «Динамо», находится в трансферном списке бухарестского «Динамо», несмотря на то, что в этом сезоне он уже играл за две команды.
Общеизвестно, что согласно нормам ФИФА, футболист может играть только за две команды в течение сезона, но есть и исключения из этого правила. Владиславу повезло попасть в такую категорию.
Игрок сборной Румынии начинал сезон в составе «Крайова», которая была исключена из соревнований чемпионата, что позволит Бленуце сменить команду третий раз в сезоне.
«Он имеет право быть зарегистрированным в трех клубах, но может играть только за два. Однако в регламенте предусмотрены определенные исключения.
В регламенте уп омина ется ситуация, согласно которой, если клуб расформирован или снят с соревнований, применяется исключение. Именно такая ситуация и сложилась в случае с Бленуце, поэтому он имеет право уйти из киевского «Динамо» зимой.», – сообщил Джастин Штефан, генеральный секретарь Лиги чемпионов.
