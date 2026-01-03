Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо может отпустить футболиста в Европу благодаря исключению от ФИФА
Украина. Премьер лига
03 января 2026, 15:49 |
Динамо может отпустить футболиста в Европу благодаря исключению от ФИФА

В услугах Владислава Бленуце заинтересован бухарестский клуб «Динамо»

ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце

Владислав Бленуце, нападающий киевского «Динамо», находится в трансферном списке бухарестского «Динамо», несмотря на то, что в этом сезоне он уже играл за две команды.

Общеизвестно, что согласно нормам ФИФА, футболист может играть только за две команды в течение сезона, но есть и исключения из этого правила. Владиславу повезло попасть в такую ​​категорию.

Игрок сборной Румынии начинал сезон в составе «Крайова», которая была исключена из соревнований чемпионата, что позволит Бленуце сменить команду третий раз в сезоне.

«Он имеет право быть зарегистрированным в трех клубах, но может играть только за два. Однако в регламенте предусмотрены определенные исключения.

В регламе нте уп омина ется ситуация, согласно которой, если клуб расформирован или снят с соревнований, применяется исключение. Именно такая ситуация и сложилась в случае с Бленуце, поэтому он имеет право уйти из киевского «Динамо» зимой.», – сообщил Джастин Штефан, генеральный секретарь Лиги чемпионов.

Владислав Бленуце Динамо Киев чемпионат Румынии по футболу Динамо Бухарест трансферы трансферы УПЛ ФИФА
Николай Тытюк Источник: iAM SPORT
