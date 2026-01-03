ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег отпустил нападающий по обоюдному согласию

25-летний нападающий Андрей Ризнык официально покинул расположение столичного клуба «Левый Берег».

Стороны провели переговоры и по обоюдному согласию решили прекратить сотрудничество.

«Руководство и тренерский штаб «Левого Берега» искренне благодарят Андрея за совместный путь, профессиональное отношение к своим обязанностям и желают успехов в дальнейшем», – написала пресс-служба клуба.

Андрей присоединился к «Левому Берегу» в январе 2025 года из тернопольской «Нивы». Всего форвард провел 20 матчей за киевскую команду и отдал одну голевую передачу.

Ранее на сайте сообщалось, что Ризнык покинет «Левый Берег» для переезда к «Агробизнесу».