ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег отпустил нападающий по обоюдному согласию
Столичный клуб согласился на уход Андрея Ризныка
25-летний нападающий Андрей Ризнык официально покинул расположение столичного клуба «Левый Берег».
Стороны провели переговоры и по обоюдному согласию решили прекратить сотрудничество.
«Руководство и тренерский штаб «Левого Берега» искренне благодарят Андрея за совместный путь, профессиональное отношение к своим обязанностям и желают успехов в дальнейшем», – написала пресс-служба клуба.
Андрей присоединился к «Левому Берегу» в январе 2025 года из тернопольской «Нивы». Всего форвард провел 20 матчей за киевскую команду и отдал одну голевую передачу.
Ранее на сайте сообщалось, что Ризнык покинет «Левый Берег» для переезда к «Агробизнесу».
