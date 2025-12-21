Форвард Левого Берега склоняется к переходу в Агробизнес из-за Чижевского

25-летний форвард Левого Берега Андрей Ризнык, вероятно, покинет команду в зимнее трансферное окно.

Как стало известно Sport.ua, Ризнык склоняется к переходу в Агробизнес. У Андрея на руках есть и другие варианты, однако трансфер в команду из города Волочиск является для него приоритетом.

Ризнык горит желанием поработать с качественным тренером. Наставником Агробизнеса является Александр Чижевский.

Чижевский раскрыл в команде Максима Войтиховского, который с 11 голами является лучшим бомбардиром Первой лиги прямо сейчас наравне с Виталием Фарасеенко и уже перешел к лидеру чемпионата – Буковине.

Андрей Ризнык присоединился к Левому Берегу зимой 2025 году. Его контракт рассчитан до конца 2026. В текущем сезоне Первой лиги Андрей провел 10 матчей и отметился одним ассистом. По версии Transfermarkt, трансферная стоимость Ризныка составляет 75 тысяч евро.

В таблице Первой лиги Левый Берег располагается на втором месте с 39 очками. У Агробизнеса 33 балла и пятая позиция.

Таблица Первой лиги Украины 2025/26 после 18 туров