Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Один из лучших бомбардиров Первой лиги перешел в Буковину
Украина. Первая лига
18 декабря 2025, 17:11 |
1215
0

ОФИЦИАЛЬНО. Один из лучших бомбардиров Первой лиги перешел в Буковину

Максим Войтиховский договорился о сотрудничестве с черновицкой командой

18 декабря 2025, 17:11 |
1215
0
ОФИЦИАЛЬНО. Один из лучших бомбардиров Первой лиги перешел в Буковину
ФК Буковина Черновцы

Один из лучших бомбардиров Первой лиги, бывший форвард «Агробизнеса» Максим Войтиховский официально стал игроком «Буковины». Об этом сообщила пресс-служба черновицкого клуба.

«Футбольный клуб «Буковина» представляет первого новичка зимнего межсезонья! Контракт с «желто-черными» подписал 26-летний нападающий Максим Войтиховский.

Соглашение с футболистом рассчитано на полтора года. В «Буковине» форвард будет выступать под 13 номером. Поздравляем в «желто-черной» семье, Максим!»

Максим – воспитанник тернопольской ДЮСШ и академии «Днепра». С 2013 по 2017 годы играл за юношеские и молодежную команды, а в сезоне 2017/18 дебютировал в составе «Днепра» во Второй лиге.

Летом 2018-го стал игроком «Черноморца»: сначала выступал за молодежную команду одесситов, в кампании 2019/20 провел шесть матчей за основу «моряков» в Первой лиге, в основном играя на позиции центрального защитника.

Далее в карьере Войтиховского был донецкий «Шахтер», где он успел поиграть за молодежку «горняков», а также луцкую «Волынь» (49 матчей, 2 гола и 3 ассиста).

Перед стартом сезона 2022/23 Максим вернулся в Одессу и провел за «Черноморец» 14 матчей в УПЛ (1 гол), после чего полгода выступал за хмельницкое «Подолье».

За последние два года форвард защищал цвета волочисского «Агробизнеса», в составе которого всего провел 51 поединок и отметился 19 голами и 6 результативными передачами.

Также Максим Войтиховский в 2014 году приглашался в ряды молодежной сборной Украины U-17, где сыграл один матч против сверстников из Литвы.

О переходе форварда ранее сообщал Sport.ua.

По теме:
Transfermarkt обновил стоимость игроков УПЛ. В десятке – семь из Шахтера
Ворскла уже вышла из отпуска. И потеряла двух игроков
Федорчук объяснил, почему Довбику следует покинуть Рому
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Агробизнес Максим Войтиховский трансферы свободный агент
Николай Тытюк Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-форвард Динамо: «Эти игроки привели клуб в тупик»
Футбол | 18 декабря 2025, 16:02 0
Экс-форвард Динамо: «Эти игроки привели клуб в тупик»
Экс-форвард Динамо: «Эти игроки привели клуб в тупик»

Такие разные задачи у динамовцев и «горняков»

5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
Футбол | 18 декабря 2025, 08:34 32
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году

Ключевая причина у них одна – истечение срока действия контракта…

ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Футбол | 18.12.2025, 06:23
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Бокс | 18.12.2025, 08:56
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Украинская легкоатлетка – о смене гражданства: «Сухари кушать?»
Другие виды | 18.12.2025, 12:34
Украинская легкоатлетка – о смене гражданства: «Сухари кушать?»
Украинская легкоатлетка – о смене гражданства: «Сухари кушать?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
17.12.2025, 08:23 13
Футбол
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
17.12.2025, 10:56 1
Биатлон
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
18.12.2025, 08:05 2
Бокс
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
16.12.2025, 19:43 10
Футбол
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
17.12.2025, 23:55 10
Футбол
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
17.12.2025, 09:02 8
Футбол
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
17.12.2025, 08:41 15
Футбол
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
17.12.2025, 10:06 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем