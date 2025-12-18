ОФИЦИАЛЬНО. Один из лучших бомбардиров Первой лиги перешел в Буковину

Один из лучших бомбардиров Первой лиги, бывший форвард «Агробизнеса» Максим Войтиховский официально стал игроком «Буковины». Об этом сообщила пресс-служба черновицкого клуба.

«Футбольный клуб «Буковина» представляет первого новичка зимнего межсезонья! Контракт с «желто-черными» подписал 26-летний нападающий Максим Войтиховский.

Соглашение с футболистом рассчитано на полтора года. В «Буковине» форвард будет выступать под 13 номером. Поздравляем в «желто-черной» семье, Максим!»

Максим – воспитанник тернопольской ДЮСШ и академии «Днепра». С 2013 по 2017 годы играл за юношеские и молодежную команды, а в сезоне 2017/18 дебютировал в составе «Днепра» во Второй лиге.

Летом 2018-го стал игроком «Черноморца»: сначала выступал за молодежную команду одесситов, в кампании 2019/20 провел шесть матчей за основу «моряков» в Первой лиге, в основном играя на позиции центрального защитника.

Далее в карьере Войтиховского был донецкий «Шахтер», где он успел поиграть за молодежку «горняков», а также луцкую «Волынь» (49 матчей, 2 гола и 3 ассиста).

Перед стартом сезона 2022/23 Максим вернулся в Одессу и провел за «Черноморец» 14 матчей в УПЛ (1 гол), после чего полгода выступал за хмельницкое «Подолье».

За последние два года форвард защищал цвета волочисского «Агробизнеса», в составе которого всего провел 51 поединок и отметился 19 голами и 6 результативными передачами.

Также Максим Войтиховский в 2014 году приглашался в ряды молодежной сборной Украины U-17, где сыграл один матч против сверстников из Литвы.

О переходе форварда ранее сообщал Sport.ua.