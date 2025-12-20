ЧИЖЕВСКИЙ: «Не время выбрасывать деньги на футболистов во время войны»

По итогам первой части чемпионата в Первой лиге «Агробизнес» занял пятое место. Впрочем, для команды из Волочиска этот результат можно назвать удачным, учитывая все нюансы, о которых сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал главный тренер коллектива Александр Чижевский, подводя промежуточные итоги для «Агробизнеса».

– Александр Арсеньевич, каким будет ваше резюме выступлениям «Агробизнеса» в первой части сезона?

– В любом случае я занесу выступление своей команде в актив. Мы всего на три очка отстаем от четвертого места, поэтому остаемся в борьбе за самые высокие места.

– А перед началом сезона, какие стояли цели перед командой?

– Руководство клуба не ставило конкретных задач, но для себя мы всегда перед началом чемпионата ставим самые высокие цели. То есть, быть в лидирующей группе, что очень важно для футболистов с психологической точки зрения и роста их в профессиональном плане, чтобы за ними следили более сильные клубы. Они должны это понимать.

– То есть, кровь из носу выйти в Премьер-лигу на повестке дня у команды не стоит?

– Думаю, да. Опять же, у нас нет задания, занять определенное место. Посмотрим, на итог в конце сезона. Хотя, конечно, соревновательный период, это всегда ответственность. Любой футболист, команда всегда хотят побеждать. Наша цель – поставить качественную игру. У «Агробизнеса» есть свой стиль, но, как говорится, нет предела совершенству. Всегда нужно искать пути к улучшению действий. Над чем мы и работаем, но при этом стараемся не забывать и о результате.

– А если допустить, что «Агробизнес» займет одно из двух первых мест, команда будет готова к элитному дивизиону?

– Это лучше спросить у президенту. Только он точно может ответить на этот вопрос.

Агробизнес. Максим Войтиховский (справа)

– Самый главный минус для вашей команды, это потеря лучшего бомбардира Первой лиги Максима Войтиховского. Вы с этим согласны?

– Так категорично я бы не говорил. Хотя, конечно, он нападающий с антропометрией, мощный, но не все у нас в команде сводится к Войтиховскому. Постараемся найти достойную замену этому форварду. Может, начнем быстрее выходить в атаку (улыбается). Максим часто цеплялся за мячи, но это немного тормозило нашу атаку.

– Когда «Агробизнес» начнет покупать или брать, если можно так сказать, опытных футболистов?

– Чтобы это делать, нужно, чтобы была мощной финансовая составляющая. Все такие футболисты просят большую зарплату. Но у нашего президента есть планка, поскольку первоочередная задача – помощь нашим военным. Не время выбрасывать большие деньги на игроков, когда в стране идет война. И еще не факт, что тот или иной опытный исполнитель станет полезным для нашей команды.

– Слышал, что одним из таковых может стать Назарий Ныч…

– Да, мы ведем с ним переговоры. Я его хорошо знаю, он закончил школу «Карпат», мне он импонирует.

Агробизнес

– Сейчас финансовое положение «Агробизнеса» стабильно?

– На протяжении шести лет, что я здесь работаю, этих вопросов к руководству клуба не возникало. То, что обещает президент, он выполняет. И пусть, это не самый большой бюджет по меркам Первой лиги, он стабилен, а это очень важно, особенно в нынешнее время.

– Весной лидеры останутся те же, что были и в первой части чемпионата?

– Думаю, да. «Буковина», «Левый берег», «Черноморец», «Ингулец» и «Агробизнес». Тем более, что у нас есть зазор в восемь очков от шестого места.

– «Буковина» – однозначный фаворит соревнований?

– Без сомнения. От ближайшего преследователя они оторвались на девять очков. За второе место будет серьезная борьба, в которой я отдаю предпочтение «Левому берегу». А вот «Черноморец», «Ингулец» и «Агрбизнес» будут соперничать за две путевки в переходные матчи.