ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на УПЛ неожиданно попрощался с ключевым игроком

ФК Левый Берег, ныне выступающий в Первой лиге Украины, неожиданно попрощался с опытным полузащитником Олегом Синицей. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Руководство и тренерский штаб «Левого Берега» искренне благодарят Олега за добросовестный труд, немалый вклад в развитие клуба и желают ему нрава в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

По официальной информации, 29-летний полузащитник продолжит карьеру в другом клубе. «Левый Берег» и игрок пришли к соглашению о прекращении сотрудничества.

В составе Левого Берега Синица провел 74 поединка, в которых отличился 8 голами и отдал 6 результативных передач. Олег был одним из ключевых исполнителей «аист» в прошлом сезоне, когда Левый Берег выступал в УПЛ.