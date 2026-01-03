ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на УПЛ неожиданно попрощался с ключевым игроком
Олег Синица покинул «Левый Берег»
ФК Левый Берег, ныне выступающий в Первой лиге Украины, неожиданно попрощался с опытным полузащитником Олегом Синицей. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Руководство и тренерский штаб «Левого Берега» искренне благодарят Олега за добросовестный труд, немалый вклад в развитие клуба и желают ему нрава в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.
По официальной информации, 29-летний полузащитник продолжит карьеру в другом клубе. «Левый Берег» и игрок пришли к соглашению о прекращении сотрудничества.
В составе Левого Берега Синица провел 74 поединка, в которых отличился 8 голами и отдал 6 результативных передач. Олег был одним из ключевых исполнителей «аист» в прошлом сезоне, когда Левый Берег выступал в УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Лапин объяснил, почему украинец решил драться с Уайлдером
Ланс в гостях отгрузил три мяча и нанес поражение Тулузе