Психологически сломлен. Барселона осталась без защитника перед дерби

26-летний центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо не поможет команде в предстоящем матче против «Эспаньола».

Уругвайский футболист сообщил главному тренеру о своей неготовности после месячного перерыва.

После удаления в матче Лиги чемпионов против «Челси» (0:3) Рональд покинул расположение команды и отправился в Израиль на фоне масштабной волны критики.

Целью зарубежной поездки защитника было психологическое восстановление и укрепление морального состояния.

После возвращения Араухо присоединился к «Барселоне» и провел пять тренировок вместе с партнерами, однако полностью восстановиться футболисту пока не удалось.

Под вопросом остаётся и участие Рональда в предстоящем Суперкубке Испании, который пройдет в Саудовской Аравии. Отправится ли уругваец вместе с командой на турнир, будет зависеть от его самочувствия.

Каталонское дерби между «Эспаньолом» и «Барселоной» состоится 3 января, начало в 22:00.