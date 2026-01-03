Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Психологически сломлен. Барселона осталась без защитника перед дерби
Испания
03 января 2026, 16:31 | Обновлено 03 января 2026, 16:33
Психологически сломлен. Барселона осталась без защитника перед дерби

Рональд Араухо не готов возвращаться к официальным матчам

Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

26-летний центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо не поможет команде в предстоящем матче против «Эспаньола».

Уругвайский футболист сообщил главному тренеру о своей неготовности после месячного перерыва.

После удаления в матче Лиги чемпионов против «Челси» (0:3) Рональд покинул расположение команды и отправился в Израиль на фоне масштабной волны критики.

Целью зарубежной поездки защитника было психологическое восстановление и укрепление морального состояния.

После возвращения Араухо присоединился к «Барселоне» и провел пять тренировок вместе с партнерами, однако полностью восстановиться футболисту пока не удалось.

Под вопросом остаётся и участие Рональда в предстоящем Суперкубке Испании, который пройдет в Саудовской Аравии. Отправится ли уругваец вместе с командой на турнир, будет зависеть от его самочувствия.

Каталонское дерби между «Эспаньолом» и «Барселоной» состоится 3 января, начало в 22:00.

Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Рональд Араухо Ханс-Дитер Флик Эспаньол Эспаньол - Барселона
Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
