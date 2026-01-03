Психологически сломлен. Барселона осталась без защитника перед дерби
Рональд Араухо не готов возвращаться к официальным матчам
26-летний центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо не поможет команде в предстоящем матче против «Эспаньола».
Уругвайский футболист сообщил главному тренеру о своей неготовности после месячного перерыва.
После удаления в матче Лиги чемпионов против «Челси» (0:3) Рональд покинул расположение команды и отправился в Израиль на фоне масштабной волны критики.
Целью зарубежной поездки защитника было психологическое восстановление и укрепление морального состояния.
После возвращения Араухо присоединился к «Барселоне» и провел пять тренировок вместе с партнерами, однако полностью восстановиться футболисту пока не удалось.
Под вопросом остаётся и участие Рональда в предстоящем Суперкубке Испании, который пройдет в Саудовской Аравии. Отправится ли уругваец вместе с командой на турнир, будет зависеть от его самочувствия.
Каталонское дерби между «Эспаньолом» и «Барселоной» состоится 3 января, начало в 22:00.
