Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера

Украина. Премьер лига
03 января 2026, 14:55 | Обновлено 03 января 2026, 14:57
Бразилец был в списках на трансфер

ФК Карпаты. Игор Невес

Как стало известно Sport.ua, руководство ФК «Карпаты» склонялось к тому, чтобы по обоюдному согласию сторон расторгнуть контракт с бразильским легионером Игорем Невесом, который в 14 календарных матчах отличился лишь одним забитым мячом.

Но переход Игоря Краснопора в «Полесье» заставил «зелено-белых» внести коррективы в планы, поскольку могла возникнуть проблема с нападающими.

По имеющейся информации, Игор Невес доиграет свой контракт до конца – до 30 июня 2026 года.

Между тем, кроме Краснопира, «Карпаты» может покинуть бразильский атакующий полузащитник Бруниньо, который стал автором 5 голов в 15 календарных поединках. К нему проявляет интерес «Маккаби» из израильского города Хайфа.

Ранее стало известно, сколько «Полесье» заплатит за переход экс-игрока олимпийской сборной из «Карпат».

Карпаты Львов Игор Невес Бруниньо Игорь Краснопир трансферы трансферы УПЛ
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
