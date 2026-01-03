Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Бразилец был в списках на трансфер
Как стало известно Sport.ua, руководство ФК «Карпаты» склонялось к тому, чтобы по обоюдному согласию сторон расторгнуть контракт с бразильским легионером Игорем Невесом, который в 14 календарных матчах отличился лишь одним забитым мячом.
Но переход Игоря Краснопора в «Полесье» заставил «зелено-белых» внести коррективы в планы, поскольку могла возникнуть проблема с нападающими.
По имеющейся информации, Игор Невес доиграет свой контракт до конца – до 30 июня 2026 года.
Между тем, кроме Краснопира, «Карпаты» может покинуть бразильский атакующий полузащитник Бруниньо, который стал автором 5 голов в 15 календарных поединках. К нему проявляет интерес «Маккаби» из израильского города Хайфа.
Ранее стало известно, сколько «Полесье» заплатит за переход экс-игрока олимпийской сборной из «Карпат».
