3 января на стадионе »Луи II» пройдет матч 17-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Монако» встретится с «Лионом». Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

«Монако»

Команда предыдущие два сезона провела под руководством Ади Хюттера. Тот сначала поднял ее после спада настолько, что стал вице-чемпионом страны. Да и в прошлом розыгрыше, при нагрузке в Лиге чемпионов, удалось финишировать в тройке лидеров. Тем не менее, все эти заслуги не помогли австрийцу: после первых же, не таких и болезненных, неудач, ему указали на дверь!

Нельзя сказать, что от такого шага руководства «монегаски» что-то выиграли. Да, в Лиге чемпионов набрано уже девять очков, и есть все шансы пройти в плей-офф. Но при этом на внутренней арене проблем как минимум точно меньше не стало при новом тренере, Поконьоли. После поражений в декабре от «Бреста» и «Марселя» на паузу пошли аж на девятой позиции. Но хотя бы накануне перерыва чуть исправились перед болельщиками, выбив в кубке «Осер».

«Лион»

Клуб по ходу прошлого сезона сделал ставку на Паулу Фонсеку. Португалец, что памятен по работе в «Шахтере» и Серии А, быстро из-за атаки на судью лишился права работать непосредственно на стадионах, во время матчей. Но все равно ухитрился с новыми подопечными в крайне плотной конкуренции закончить на шестой позиции.

Этого оказалось достаточно, чтобы стартовать хотя бы в Лиге Европы – хотя летом и это хотели отобрать, и даже пытались скинуть команду из-за финансовых проблем во второй дивизион страны. Но она и в еврокубке набрала пятнадцать очков (лучший результат!), и в Лиге 1, оставаясь крайне нестабильной, взяла уже восемь побед и 27 баллов. Правда, идя пятой, уже достаточно серьезно отстает от квартета лидеров, и этот отрыв точно не хотят увеличивать.

Статистика личных встреч

У «Лиона» было три победы кряду. Но в прошлом сезоне «Монако» победил в обоих матчах с идентичным счетом 2-0.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в хозяев арены. Но тут и гости поборются за результат, и не в пользу зрелищу – ждем «тотал меньше 3,0 голов» (коэффициент – 1,85).