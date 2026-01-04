Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Неудача Лилля, феерия Лиона, Соболь – в запасе: результаты матчей Лиги 1
04 января 2026, 00:18 | Обновлено 04 января 2026, 01:00
Неудача Лилля, феерия Лиона, Соболь – в запасе: результаты матчей Лиги 1

3 января прошли три матча 17-го тура

Getty Images/Global Images Ukraine

3 января состоялись три матча 17-го тура французской Лиги 1.

Центральным поединком игрового дня стала встреча «Монако» и «Лиона». Команды обменялись голами в первом тайме, однако во второй половине инициативу захватил «Лион».

Гости забили два мяча, а хозяева остались в меньшинстве. «Лион», благодаря дублю Павела Шульца, довел гостевой матч до победы и завоевал необходимые три очка (3:1).

«Ницца» и «Страсбург» не смогли выявить сильнейшего – матч завершился вничью 1:1. Украинец Эдуард Соболь провёл весь поединок в запасе «Страсбурга».

«Лилль» неожиданно проиграл на своем поле «Ренну». Ещё в начале матча «доги» потеряли игрока из-за удаления, чем воспользовались гости: два гола во втором тайме принесли «Ренну» победу (2:0).

Лига 1. 17-й тур, 3 января

«Монако» – «Лион» – 1:3

Голы: Кулибали, 45+4 – Шульц, 38, 57, Винисиус, 79

Удаления: Кулибали, 70

«Ницца» – «Страсбург» – 1:1

Голы: Вахи, 54 – Паничелли, 13 (пен.)

«Лилль» – «Ренн» – 0:2

Голы: Франковски, 49, Мерлен, 56

Удаления: Александру, 14

54’
ГОЛ ! Мяч забил Элье Ваи (Ницца), асcист Мелвин Бар.
13’
ГОЛ ! С пенальти забил Хоакин Паничелли (Страсбург).
