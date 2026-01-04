Неудача Лилля, феерия Лиона, Соболь – в запасе: результаты матчей Лиги 1
3 января прошли три матча 17-го тура
3 января состоялись три матча 17-го тура французской Лиги 1.
Центральным поединком игрового дня стала встреча «Монако» и «Лиона». Команды обменялись голами в первом тайме, однако во второй половине инициативу захватил «Лион».
Гости забили два мяча, а хозяева остались в меньшинстве. «Лион», благодаря дублю Павела Шульца, довел гостевой матч до победы и завоевал необходимые три очка (3:1).
«Ницца» и «Страсбург» не смогли выявить сильнейшего – матч завершился вничью 1:1. Украинец Эдуард Соболь провёл весь поединок в запасе «Страсбурга».
«Лилль» неожиданно проиграл на своем поле «Ренну». Ещё в начале матча «доги» потеряли игрока из-за удаления, чем воспользовались гости: два гола во втором тайме принесли «Ренну» победу (2:0).
Лига 1. 17-й тур, 3 января
«Монако» – «Лион» – 1:3
Голы: Кулибали, 45+4 – Шульц, 38, 57, Винисиус, 79
Удаления: Кулибали, 70
«Ницца» – «Страсбург» – 1:1
Голы: Вахи, 54 – Паничелли, 13 (пен.)
«Лилль» – «Ренн» – 0:2
Голы: Франковски, 49, Мерлен, 56
Удаления: Александру, 14
События матча
