Кубок африканских наций. Стартует 1/8 финала: расписание и сетка плей-офф
На этом этапе будет сыграно по два матча в каждый из 4 дней
3 января в Марокко стартует стадия плей-офф Кубка африканских наций 2025.
Поединки стадии 1/8 финала пройдут 3–6 января, будет сыграно по 2 матча в каждый из 4 дней.
Пары 1/8 финала: Сенегал – Судан, Мали – Тунис (3 января), Марокко – Танзания, ЮАР – Камерун (4 января), Египет – Бенин, Нигерия – Мозамбик (5 января), Алжир – ДР Конго, Кот-д'Ивуар – Буркина-Фасо (6 января).
Матчи Кубка африканских наций 2025 проходят на 9 стадионах в 6 городах Марокко: Рабат (4 арены), Касабланка, Агадир, Марракеш, Фес и Танжер.
В 1/8 финала вышли команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды с 3-й позиции.
Финальный матч запланирован в марокканском Рабате на 18 января 2026 года.
Кубок африканских наций
Марокко, 3–6 января 2026
Пары 1/8 финала (по сетке)
- 03.01 21:00. Мали – Тунис
- 03.01 18:00. Сенегал – Судан
- 05.01 18:00. Египет – Бенин
- 06.01 21:00. Кот-д'Ивуар – Буркина-Фасо
- 04.01 21:00. ЮАР – Камерун
- 04.01 18:00. Марокко – Танзания
- 06.01 18:00. Алжир – ДР Конго
- 05.01 21:00. Нигерия – Мозамбик
Сетка 1/8 финала
Инфографика
