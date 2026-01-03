Кубок африканских наций. Стартует 1/8 финала: расписание и сетка плей-офф

3 января в Марокко стартует стадия плей-офф Кубка африканских наций 2025.

Поединки стадии 1/8 финала пройдут 3–6 января, будет сыграно по 2 матча в каждый из 4 дней.

Пары 1/8 финала: Сенегал – Судан, Мали – Тунис (3 января), Марокко – Танзания, ЮАР – Камерун (4 января), Египет – Бенин, Нигерия – Мозамбик (5 января), Алжир – ДР Конго, Кот-д'Ивуар – Буркина-Фасо (6 января).

Матчи Кубка африканских наций 2025 проходят на 9 стадионах в 6 городах Марокко: Рабат (4 арены), Касабланка, Агадир, Марракеш, Фес и Танжер.

В 1/8 финала вышли команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды с 3-й позиции.

Финальный матч запланирован в марокканском Рабате на 18 января 2026 года.

Кубок африканских наций

Марокко, 3–6 января 2026

Пары 1/8 финала (по сетке)

03.01 21:00. Мали – Тунис

03.01 18:00. Сенегал – Судан

05.01 18:00. Египет – Бенин

06.01 21:00. Кот-д'Ивуар – Буркина-Фасо

04.01 21:00. ЮАР – Камерун

04.01 18:00. Марокко – Танзания

06.01 18:00. Алжир – ДР Конго

05.01 21:00. Нигерия – Мозамбик

Сетка 1/8 финала

Инфографика