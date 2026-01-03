Кубок африканских наций. Стартует 1/8 финала: расписание и сетка плей-офф

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 января 2026, 06:55 | Обновлено 03 января 2026, 07:01
На этом этапе будет сыграно по два матча в каждый из 4 дней

CAF

3 января в Марокко стартует стадия плей-офф Кубка африканских наций 2025.

Поединки стадии 1/8 финала пройдут 3–6 января, будет сыграно по 2 матча в каждый из 4 дней.

Пары 1/8 финала: Сенегал – Судан, Мали – Тунис (3 января), Марокко – Танзания, ЮАР – Камерун (4 января), Египет – Бенин, Нигерия – Мозамбик (5 января), Алжир – ДР Конго, Кот-д'Ивуар – Буркина-Фасо (6 января).

Матчи Кубка африканских наций 2025 проходят на 9 стадионах в 6 городах Марокко: Рабат (4 арены), Касабланка, Агадир, Марракеш, Фес и Танжер.

В 1/8 финала вышли команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды с 3-й позиции.

Финальный матч запланирован в марокканском Рабате на 18 января 2026 года.

Кубок африканских наций

Марокко, 3–6 января 2026

Пары 1/8 финала (по сетке)

  • 03.01 21:00. Мали – Тунис
  • 03.01 18:00. Сенегал – Судан
  • 05.01 18:00. Египет – Бенин
  • 06.01 21:00. Кот-д'Ивуар – Буркина-Фасо
  • 04.01 21:00. ЮАР – Камерун
  • 04.01 18:00. Марокко – Танзания
  • 06.01 18:00. Алжир – ДР Конго
  • 05.01 21:00. Нигерия – Мозамбик

Сетка 1/8 финала

Инфографика

Кубок африканских наций статистические расклады выбор редакции сборная Марокко по футболу сборная Бенина по футболу сборная Мали по футболу сборная Мозамбика по футболу сборная Буркина-Фасо по футболу сборная Египта по футболу сборная Камеруна по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу сборная Нигерии по футболу сборная Туниса по футболу сборная ЮАР по футболу сборная Алжира по футболу сборная Сенегала по футболу сборная Судана по футболу сборная ДР Конго по футболу сборная Танзании по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
