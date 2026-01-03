Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 января в 19:30 матч 20-го тура чемпионата Англии
4 января в 19:30 состоится центральный матч 20-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Сити и Челси сыграют на стадионе Этихад в Манчестер.
Коуч горожан Пеп Гвардиола рассчитывает только на победу. У синих на днях был отправлен в отставку Энцо Мареска
Ман Сити идет на 3-й позиции (41 очко), Челси занимает 5-е место (40 баллов)
Топ-6 АПЛ: Арсенал (45 очков), Астон Вилла (42), Манчестер Сити (41), Ливерпуль (33), Челси, Ман Юнайтед (по 30).
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports+
