Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
04.01.2026 19:30 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 января 2026, 16:57 | Обновлено 03 января 2026, 17:03
76
0

Смотрите 4 января в 19:30 матч 20-го тура чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

4 января в 19:30 состоится центральный матч 20-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити и Челси сыграют на стадионе Этихад в Манчестер.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Коуч горожан Пеп Гвардиола рассчитывает только на победу. У синих на днях был отправлен в отставку Энцо Мареска

Ман Сити идет на 3-й позиции (41 очко), Челси занимает 5-е место (40 баллов)

Топ-6 АПЛ: Арсенал (45 очков), Астон Вилла (42), Манчестер Сити (41), Ливерпуль (33), Челси, Ман Юнайтед (по 30).

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports+

Манчестер Сити – Челси
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига смотреть онлайн Манчестер Сити - Челси Пеп Гвардиола Челси
