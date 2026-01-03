Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интрига закручивается. Турнирная таблица АПЛ и расписание 20-го тура
Англия
03 января 2026, 06:05 | Обновлено 03 января 2026, 06:09
256
0

Интрига закручивается. Турнирная таблица АПЛ и расписание 20-го тура

В центральном поединке сыграют Манчестер Сити и Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

В Английской Премьер-лиге проведено 19 туров. Тройка лидеров оторвалась от остальных.

19-й тур состоялся 30 декабря – 1 января, было сыграно 10 матчей за 3 дня.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Арсенал разгромил Астон Виллу (4:1), а Ман Сити потерял очки в игре с Сандерлендом (0:0).

Топ-6 АПЛ: Арсенал (45 очков), Манчестер Сити (41), Астон Вилла (39), Ливерпуль (33), Челси, Ман Юнайтед (по 30).

Аутсайдером остается Вулверхэмптон, волки набрали лишь 3 очка. Также в зоне вылета находятся Вест Хэм (14) и Бернли (12).

Матчи 20-го тура пройдут 3–4 января. В центральном поединке сыграют Манчестер Сити и Челси. У синих с должности главного тренера снят Энцо Мареска.

АПЛ. 19-й тур

  • 30.12.2025. 21:30. Бернли – Ньюкасл – 1:3
  • 30.12.2025. 21:30. Вест Хэм – Брайтон – 2:2
  • 30.12.2025. 21:30. Ноттингем Форест – Эвертон – 0:2
  • 30.12.2025. 21:30. Челси – Борнмут – 2:2
  • 30.12.2025. 22:15. Арсенал – Астон Вилла – 4:1
  • 30.12.2025. 22:15. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 1:1
  • 01.01.2026. 19:30. Кристал Пэлас – Фулхэм – 1:1
  • 01.01.2026. 19:30. Ливерпуль – Лидс – 0:0
  • 01.01.2026. 22:00. Брентфорд – Тоттенхэм – 0:0
  • 01.01.2026. 22:00. Сандерленд – Манчестер Сити – 0:0

АПЛ. 20-й тур

  • 03.01.2026. 14:30. Астон Вилла – Ноттингем Форест
  • 03.01.2026. 17:00. Брайтон – Бернли
  • 03.01.2026. 17:00. Вулверхэмптон – Вест Хэм
  • 03.01.2026. 19:30. Борнмут – Арсенал
  • 04.01.2026. 14:30. Лидс – Манчестер Юнайтед
  • 04.01.2026. 17:00. Эвертон – Брентфорд
  • 04.01.2026. 17:00. Ньюкасл – Кристал Пэлас
  • 04.01.2026. 17:00. Тоттенхэм – Сандерленд
  • 04.01.2026. 17:00. Фулхэм – Ливерпуль
  • 04.01.2026. 19:30. Манчестер Сити – Челси

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 19 14 3 2 37 - 12 03.01.26 19:30 Борнмут - Арсенал30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал 45
2 Манчестер Сити 19 13 2 4 43 - 17 04.01.26 19:30 Манчестер Сити - Челси01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд 41
3 Астон Вилла 19 12 3 4 30 - 23 03.01.26 14:30 Астон Вилла - Ноттингем Форест30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал 39
4 Ливерпуль 19 10 3 6 30 - 26 04.01.26 17:00 Фулхэм - Ливерпуль01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль 33
5 Челси 19 8 6 5 32 - 21 04.01.26 19:30 Манчестер Сити - Челси30.12.25 Челси 2:2 Борнмут27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси13.12.25 Челси 2:0 Эвертон06.12.25 Борнмут 0:0 Челси 30
6 Манчестер Юнайтед 19 8 6 5 33 - 29 04.01.26 14:30 Лидс - Манчестер Юнайтед30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед 30
7 Сандерленд 19 7 8 4 20 - 18 04.01.26 17:00 Тоттенхэм - Сандерленд01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд 29
8 Эвертон 19 8 4 7 20 - 20 04.01.26 17:00 Эвертон - Брентфорд30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Челси 2:0 Эвертон06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест 28
9 Брентфорд 19 8 3 8 28 - 26 04.01.26 17:00 Эвертон - Брентфорд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд 27
10 Кристал Пэлас 19 7 6 6 22 - 21 04.01.26 17:00 Ньюкасл - Кристал Пэлас01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас 27
11 Фулхэм 19 8 3 8 26 - 27 04.01.26 17:00 Фулхэм - Ливерпуль01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас 27
12 Тоттенхэм 19 7 5 7 27 - 23 04.01.26 17:00 Тоттенхэм - Сандерленд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд 26
13 Ньюкасл 19 7 5 7 26 - 24 04.01.26 17:00 Ньюкасл - Кристал Пэлас30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли 26
14 Брайтон 19 6 7 6 28 - 27 03.01.26 17:00 Брайтон - Бёрнли30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм 25
15 Борнмут 19 5 8 6 29 - 35 03.01.26 19:30 Борнмут - Арсенал30.12.25 Челси 2:2 Борнмут27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут06.12.25 Борнмут 0:0 Челси 23
16 Лидс 19 5 6 8 25 - 32 04.01.26 14:30 Лидс - Манчестер Юнайтед01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль 21
17 Ноттингем Форест 19 5 3 11 18 - 30 03.01.26 14:30 Астон Вилла - Ноттингем Форест30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест 18
18 Вест Хэм 19 3 5 11 21 - 38 03.01.26 17:00 Вулверхэмптон - Вест Хэм30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм 14
19 Бёрнли 19 3 3 13 20 - 37 03.01.26 17:00 Брайтон - Бёрнли30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли 12
20 Вулверхэмптон 19 0 3 16 11 - 40 03.01.26 17:00 Вулверхэмптон - Вест Хэм30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед 3
Полная таблица

По теме:
Спортивный врач: «В Ман Юнайтед наблюдается абсолютное шит-шоу»
ФОТО. Как украинские спортсмены встретили Новый год
ФОТО. Руни не разговаривал с партнером по сборной шесть месяцев
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистические расклады Сандерленд Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Лидс Кристал Пэлас Вулверхэмптон Бернли Ноттингем Форест Арсенал Лондон Брентфорд Манчестер Сити Рождество Брайтон Александр Зинченко Борнмут Виталий Миколенко выбор редакции Челси Вест Хэм Егор Ярмолюк Тимур Тутеров
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
