Интрига закручивается. Турнирная таблица АПЛ и расписание 20-го тура

В Английской Премьер-лиге проведено 19 туров. Тройка лидеров оторвалась от остальных.

19-й тур состоялся 30 декабря – 1 января, было сыграно 10 матчей за 3 дня.

Арсенал разгромил Астон Виллу (4:1), а Ман Сити потерял очки в игре с Сандерлендом (0:0).

Топ-6 АПЛ: Арсенал (45 очков), Манчестер Сити (41), Астон Вилла (39), Ливерпуль (33), Челси, Ман Юнайтед (по 30).

Аутсайдером остается Вулверхэмптон, волки набрали лишь 3 очка. Также в зоне вылета находятся Вест Хэм (14) и Бернли (12).

Матчи 20-го тура пройдут 3–4 января. В центральном поединке сыграют Манчестер Сити и Челси. У синих с должности главного тренера снят Энцо Мареска.

АПЛ. 19-й тур

30.12.2025. 21:30. Бернли – Ньюкасл – 1:3

30.12.2025. 21:30. Вест Хэм – Брайтон – 2:2

30.12.2025. 21:30. Ноттингем Форест – Эвертон – 0:2

30.12.2025. 21:30. Челси – Борнмут – 2:2

30.12.2025. 22:15. Арсенал – Астон Вилла – 4:1

30.12.2025. 22:15. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 1:1

01.01.2026. 19:30. Кристал Пэлас – Фулхэм – 1:1

01.01.2026. 19:30. Ливерпуль – Лидс – 0:0

01.01.2026. 22:00. Брентфорд – Тоттенхэм – 0:0

01.01.2026. 22:00. Сандерленд – Манчестер Сити – 0:0

АПЛ. 20-й тур

03.01.2026. 14:30. Астон Вилла – Ноттингем Форест

03.01.2026. 17:00. Брайтон – Бернли

03.01.2026. 17:00. Вулверхэмптон – Вест Хэм

03.01.2026. 19:30. Борнмут – Арсенал

04.01.2026. 14:30. Лидс – Манчестер Юнайтед

04.01.2026. 17:00. Эвертон – Брентфорд

04.01.2026. 17:00. Ньюкасл – Кристал Пэлас

04.01.2026. 17:00. Тоттенхэм – Сандерленд

04.01.2026. 17:00. Фулхэм – Ливерпуль

04.01.2026. 19:30. Манчестер Сити – Челси

Турнирная таблица