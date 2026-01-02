Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал известного нападающего из клуба АПЛ
Италия
02 января 2026, 14:49 |
1041
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал известного нападающего из клуба АПЛ

Никлас Фюллькруг присоединился к «россонери»

02 января 2026, 14:49 |
1041
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал известного нападающего из клуба АПЛ
Милан. Никлас Фюллькруг

«Милан» объявил на официальных страницах клуба о подписании Никласа Фюллькруга.

Немецкий нападающий перешел к «россонери» на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа и будет выступать за команду под номером 9.

Фюллькруг родился 9 февраля 1993 года в Ганновере (Германия). Он является воспитанником академии «Вердера» (Бремен) и большую часть своей карьеры провел в Германии, где также выступал за «Гройтер Фюрт», «Нюрнберг» и «Ганновер 96». В 2019 году он вернулся в «Вердер», а в сезоне 2022/23 стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, забив 16 голов.

Летом 2023 года Фюллькруг перешел в дортмундскую «Боруссию», за которую за один сезон провел 42 матча и забил 15 мячей, в том числе 3 — в Лиге чемпионов. В этом турнире он также вышел в стартовом составе в финале против «Реала». После периода в «Боруссии» немецкий форвард продолжил карьеру в английской Премьер-лиге, присоединившись к «Вест Хэму».

В ноябре 2022 года Фюллькруг впервые получил вызов в сборную Германии и вошел в заявку команды на чемпионат мира в Катаре. В общей сложности на его счету 24 матча и 14 голов в составе национальной команды.

Никлас может дебютировать за «Милан» уже в матче 18-го тура Серии А с «Кальяри», который состоится 2 января в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
ОФИЦИАЛЬНО. Селтик арендовал у клуба АПЛ бывшего защитника Барселоны
Экс-игрок Шахтера прибыл в Италию. Фиорентина сможет его выкупить за 10 млн
Никлас Фюллькруг Милан чемпионат Италии по футболу чемпионат Англии по футболу Вест Хэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Серия A Английская Премьер-лига
Иван Чирко Источник: ФК Милан
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, во сколько обойдется Карпатам отставка Лупашко
Футбол | 02 января 2026, 14:12 2
Стало известно, во сколько обойдется Карпатам отставка Лупашко
Стало известно, во сколько обойдется Карпатам отставка Лупашко

Бывший наставник рассчитывает на серьезную компенсацию

Тотальный кризис в Селтике: бунты фанатов и паранойя руководства
Футбол | 02 января 2026, 12:20 3
Тотальный кризис в Селтике: бунты фанатов и паранойя руководства
Тотальный кризис в Селтике: бунты фанатов и паранойя руководства

Один из гегемонов шотландского футбола ныне переживает далеко не лучшие времена…

Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Футбол | 02.01.2026, 06:22
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Футбол | 02.01.2026, 08:04
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
Футбол | 01.01.2026, 17:09
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БЛОХИН: «Мне позвонили, я не поверил, думал, что это новогодний розыгрыш»
БЛОХИН: «Мне позвонили, я не поверил, думал, что это новогодний розыгрыш»
01.01.2026, 07:30 1
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
31.12.2025, 09:45 2
Бокс
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
31.12.2025, 08:06 12
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
01.01.2026, 08:00 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
01.01.2026, 14:28 12
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены участники матча за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены участники матча за выживание
31.12.2025, 10:55
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
31.12.2025, 17:13 23
Футбол
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
01.01.2026, 07:41 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем