ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал известного нападающего из клуба АПЛ

«Милан» объявил на официальных страницах клуба о подписании Никласа Фюллькруга.

Немецкий нападающий перешел к «россонери» на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа и будет выступать за команду под номером 9.

Фюллькруг родился 9 февраля 1993 года в Ганновере (Германия). Он является воспитанником академии «Вердера» (Бремен) и большую часть своей карьеры провел в Германии, где также выступал за «Гройтер Фюрт», «Нюрнберг» и «Ганновер 96». В 2019 году он вернулся в «Вердер», а в сезоне 2022/23 стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, забив 16 голов.

Летом 2023 года Фюллькруг перешел в дортмундскую «Боруссию», за которую за один сезон провел 42 матча и забил 15 мячей, в том числе 3 — в Лиге чемпионов. В этом турнире он также вышел в стартовом составе в финале против «Реала». После периода в «Боруссии» немецкий форвард продолжил карьеру в английской Премьер-лиге, присоединившись к «Вест Хэму».

В ноябре 2022 года Фюллькруг впервые получил вызов в сборную Германии и вошел в заявку команды на чемпионат мира в Катаре. В общей сложности на его счету 24 матча и 14 голов в составе национальной команды.

Никлас может дебютировать за «Милан» уже в матче 18-го тура Серии А с «Кальяри», который состоится 2 января в 21:45 по киевскому времени.