Может дебютировать в этом туре. Аллегри подтвердил подписание новичка

Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Италия
01 января 2026, 19:51 |
Никлас Фюллькруг вскоре станет игроком «Милана»

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри на пресс-конференции накануне выездного матча 18-го тура Серии А с «Кальяри» рассказал о трансфере нападающего «Вест Хэма» Никласа Фюллькруга, который пока не был представлен клубом:

«Фюллькруг сразу присоединился к команде и завтра будет в распоряжении, я очень рад его приходу. Мы должны понимать, что теперь нужно повышать планку – чем дальше, тем меньше времени на восстановление».

Будет ли дебют в этом туре? Он будет на скамейке, кто-то обязательно выйдет на поле. Возможно, я немного изменю ход игры, потому что думаешь одно, а получается совсем другое. Главное – чтобы все восстановились».

Ранее сообщалось, что вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории.

Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
