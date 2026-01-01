Может дебютировать в этом туре. Аллегри подтвердил подписание новичка
Никлас Фюллькруг вскоре станет игроком «Милана»
Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри на пресс-конференции накануне выездного матча 18-го тура Серии А с «Кальяри» рассказал о трансфере нападающего «Вест Хэма» Никласа Фюллькруга, который пока не был представлен клубом:
«Фюллькруг сразу присоединился к команде и завтра будет в распоряжении, я очень рад его приходу. Мы должны понимать, что теперь нужно повышать планку – чем дальше, тем меньше времени на восстановление».
Будет ли дебют в этом туре? Он будет на скамейке, кто-то обязательно выйдет на поле. Возможно, я немного изменю ход игры, потому что думаешь одно, а получается совсем другое. Главное – чтобы все восстановились».
