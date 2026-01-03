Тренер Жироны: «Остаться в Ла Лиге может быть тяжело. Такова реальность»

Наставник Жироны Мичел надеется, что команда 4 января откроет год победным матчем против Мальорки и начнет выбираться из зоны вылета.

«Мы начинаем год с двух очень сложных матчей. Нужно выиграть оба и преодолеть отметку в 20 набранных очков. Если будет меньше, то остаться в Ла Лиге будет тяжело, а это наша главная задача».

«Мы в сложной ситуации, нам очень нужны очки. Такова реальность, мы в зоне вылета. Главной вижу проблему в обороне, где мы действуем слишком мягко и много пропускаем», – сказал Мичел.

Жирона с 15 очками идет на 18-й позиции.