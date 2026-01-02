Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 января 2026, 07:50 | Обновлено 02 января 2026, 07:55
Отставка Марески у Челси, безголевой ничейный день АПЛ, три трансфера ЛНЗ

Главные новости за 1 января на Sport.ua

Отставка Марески у Челси, безголевой ничейный день АПЛ, три трансфера ЛНЗ
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска (слева)

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 1 января.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб-гранд АПЛ попрощался с главным тренером
Энцо Мареска покинул пост коуча английской команды «Челси»

1B. Стал известен фаворит на пост главного тренера Челси
Главным претендентом считается Лиам Росеньор, наставник Страсбурга

2A. Нули на Энфилде. Ливерпуль и Лидс сыграли вничью в матче 19-го тура
Букмекеры считали подопечных Арне Слота безоговорочными фаворитами

2B. Орлы на даче. Лондонское дерби в АПЛ закончилось вничью
Кристал Пэлас и Фулхэм обменялись голевыми ударами и разошлись миром

3A. Сандерленд удивил Гвардиолу, Манчестер Сити потерял очки на выезде
Матч 19-го тура Английской Премьер-лиги завершился нулевой ничьей

3B. 80 минут Ярмолюка. Брентфорд и Тоттенхэм расписали нулевую ничью
Завершилось очередное лондонское дерби в АПЛ

4. Старт второй части сезона. Арсенал оторвался: таблица АПЛ после 19-го тура
Манчестер Сити потерял очки в матче против Сандерленда и отстал от канониров

5A. ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ презентовал новичка, перешедшего из клуба Тренчин
Адам Якубу из Нигерии перешел в команду-лидер УПЛ

5B. ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал двух футболистов, которые играли за Кривбасс
Твердохлеб и Микитишин стали игроками фиолетовых

6. ОФИЦИАЛЬНО. Криворожский Кривбасс попрощался с легионером
Майкен Гонсалес покинул команду УПЛ

7. Калинина проиграла первый матч в 2026 году и потеряла 195 очков
Ангелина не сумела выйти в финал отбора WTA 500 в Брисбене, уступив Бондар

8. Бой известного украинского супертяжа сорван. Ищут нового соперника
Виктор Выхрист должен провести рейтинговый поединок в Германии

9. Определены полуфиналисты чемпионата мира по дартсу. Главный фаворит в игре
Полуфиналы: Люк Литтлер – Райан Сирл, Гэри Андерсон – Джан ван Веен

10A. Топ-10 событий украинского спорта в 2025 году
Самые важные достижения украинские спортсменов

10B. Sport.ua поздравляет всех украинцев с Новым 2026 годом!
Пусть 2026 год принесет большие победы на всех фронтах

Лупашко – out, пары 1/8 финала КАН, гол Траоре, закрытие премии The Best
Зинченко v Миколенко, Астон Вилла остановлена, гол Роналду, серебро Музычук
Довбик вернулся в игру, Малиновский допустил ошибку, Джошуа выжил в аварии
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
