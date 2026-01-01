ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с легионером

Криворожский Кривбасс официально объявил о прекращении сотрудничества с венесуэльским полузащитником Майкеном Гонсалесом. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«ФК «Кривбасс» благодарит Гонсалеса за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере», говорится в сообщении.

По официальной информации, криворожский клуб решил не активировать опцию выкупа и не продолжать сотрудничество с венесуэльским полузащитником, который после окончания аренды возвращается в расположение «Депортиво» Ла Гуайра

Майкен выступал в Кривом Роге с марта 2024 года. За главную команду «Кривбасса» провел 3 матча – все в сезоне 2024/25. Также в его активе 4 поединка за «Кривбасс» U-19, 1 гол – в ворота «Оболони» U-19