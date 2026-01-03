Португалия03 января 2026, 12:59 | Обновлено 03 января 2026, 13:09
188
0
ВИДЕО. «Я даже не знаю, кто это!» Моуриньо – о трансфере Батагова
Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua
03 января 2026, 12:59 | Обновлено 03 января 2026, 13:09
188
0
Португальский тренер Бенфики Жозе Моуриньо опроверг слухи о возможном трансфере украинца Арсения Батагова из турецкого Трабзонспора, при этом не смог правильно произнести фамилию игрока.
В сезоне 2025/26 Арсений Батагов провел 18 матчей на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.
ВИДЕО. «Я даже не знаю, кто это!». Моуриньо – о трансфере Батагова
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 января 2026, 16:41 0
Барселонское и парижское дерби, Аталанта против Гаспа, Пеп против Челси
Футбол | 02 января 2026, 15:37 1
Уже в пятницу Милан сыграет против Кальяри, тур закроют Интер и Болонья
Футбол | 03.01.2026, 12:22
Футбол | 03.01.2026, 06:59
Теннис | 03.01.2026, 08:59
Комментарии 0
Популярные новости
02.01.2026, 08:33 5
01.01.2026, 14:28 12
02.01.2026, 07:02 9
02.01.2026, 23:51
01.01.2026, 08:11 9
01.01.2026, 17:33 1
02.01.2026, 03:24
Хоккей