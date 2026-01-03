ВИДЕО. «Я даже не знаю, кто это!». Моуриньо – о трансфере Батагова

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
03 января 2026, 12:59 | Обновлено 03 января 2026, 13:09
Португальский тренер Бенфики Жозе Моуриньо опроверг слухи о возможном трансфере украинца Арсения Батагова из турецкого Трабзонспора, при этом не смог правильно произнести фамилию игрока.

В сезоне 2025/26 Арсений Батагов провел 18 матчей на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

