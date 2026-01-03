Португальский тренер Бенфики Жозе Моуриньо опроверг слухи о возможном трансфере украинца Арсения Батагова из турецкого Трабзонспора, при этом не смог правильно произнести фамилию игрока.

В сезоне 2025/26 Арсений Батагов провел 18 матчей на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

ВИДЕО. «Я даже не знаю, кто это!». Моуриньо – о трансфере Батагова