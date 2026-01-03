Ювентус – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Ювентус
03.01.2026 19:00 - : -
Лечче
Италия
03 января 2026, 15:57 |
42
0

Поединок состоится 3 января в 19:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

3 января, свою встречу в рамках Серии А проведут Ювентус и Лечче. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ювентус

«Клуб старой синьоры» всегда ставит перед собой амбициозные цели, есть хороший состав, но есть проблемы со стабильностью. В последнем туре Ювентус одолел на выезде Пизу – 2:0, эта победа стала третьей подряд в Серии А, команда идет пятой в чемпионате, отставание от первого квартета всего один балл, а до лидера 6 очков. Клуб еще не проигрывал дома в итальянском первенстве, 5 побед и три ничьи.

Если туринцы намерены бороться за топ-4 или даже скудетто, терять очки в предстоящем матче непозволительно. Клуб еще должен держать в голове Лигу чемпионов, где пока идет в зоне плей-офф, занимая 17 место, но все будет зависеть от заключительных туров. Не смогут выйти на поле из-за повреждений Гатти, Пинсольйо, Ругани, Влахович и Милик.

Лечче

Для «волков» первоначальная задача, удержаться в элите итальянского футбола. Команда занимает сейчас 16-ю строчку, имея 4 очка отрыва от опасной зоны. В последнем туре Лечче провалился дома против Комо, уступив со счетом 0:3. Команда уже пять туров, чередует поражения с победами, в следующем матче, по такой логике должны выигрывать, но одолеть такого сильного соперника в гостях будет невероятно сложно.

Лечче в этом сезоне одержал 2 победы в 7 выездных встречах, при этом 4 раза уступили и раз сыграли вничью. Бросается в глаза слабая игра в атаке, всего 11 забитых мячей в 16 встречах. Не сыграют из-за повреждений Бериша, Пьерре, Рафия и Моренте, Кулибали вызван в сборную.

Личные встречи

В очных противостояниях Ювентус владеет большим преимущество, туринцы в прошлом сезоне сыграли на выезде 1:1, а дома одержали победу – 2:1. Лечче последний раз выигрывал еще в 2011 году.

Прогноз

Каждая из команд хочет начать год успешно, хотя Юве считается большим фаворитом этой пары. Туринцы выше классом, играют дома, лучше проводят этот сезон. Матч должен пройти при существенном перевесе хозяев поля, многое зависит от того, когда будет забит первый мяч, рискну поставить на успех туринцев с форой -1,5 гола.

чемпионат Италии по футболу Серия A Ювентус Лечче прогнозы прогнозы на футбол
Ярослав Перканюк
Ярослав Перканюк Sport.ua
