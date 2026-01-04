Италия04 января 2026, 01:32 |
Ювентус – Лечче – 1:1. Как Дэвид не забил пенальти. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 18-го тура Серии А 2025/26
04 января 2026, 01:32 |
3 января Ювентус потерял очки в матче 18-го тура Серии А 2025/26 против Лечче.
Поединок прошел на стадионе Альянц в Турине и завершился со счетом 1:1.
На 66-й минуте канадский форвард старой синьоры Джонатан Дэвид не сумел реализовать пенальти.
Серия А 2025/26. 18-й тур, 3 января
Ювентус – Лечче – 1:1
Голы: Маккени, 49 – Банда, 45+2
Незабитый пенальти: Дэвид, 66 (Ювентус)
Видеообзор матча
События матча
50’
ГОЛ ! Мяч забил Вестон МакКенни (Ювентус).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Ламек Банда (Лечче).
