3 января Ювентус потерял очки в матче 18-го тура Серии А 2025/26 против Лечче.

Поединок прошел на стадионе Альянц в Турине и завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 66-й минуте канадский форвард старой синьоры Джонатан Дэвид не сумел реализовать пенальти.

Серия А 2025/26. 18-й тур, 3 января

Ювентус – Лечче – 1:1

Голы: Маккени, 49 – Банда, 45+2

Незабитый пенальти: Дэвид, 66 (Ювентус)

Видеообзор матча