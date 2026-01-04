Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ювентус – Лечче – 1:1. Как Дэвид не забил пенальти. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Ювентус
03.01.2026 19:00 – FT 1 : 1
Лечче
Италия
04 января 2026, 01:32
Ювентус – Лечче – 1:1. Как Дэвид не забил пенальти. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 18-го тура Серии А 2025/26

04 января 2026, 01:32 |
Ювентус – Лечче – 1:1. Как Дэвид не забил пенальти. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

3 января Ювентус потерял очки в матче 18-го тура Серии А 2025/26 против Лечче.

Поединок прошел на стадионе Альянц в Турине и завершился со счетом 1:1.

На 66-й минуте канадский форвард старой синьоры Джонатан Дэвид не сумел реализовать пенальти.

Серия А 2025/26. 18-й тур, 3 января

Ювентус – Лечче – 1:1

Голы: Маккени, 49 – Банда, 45+2

Незабитый пенальти: Дэвид, 66 (Ювентус)

Видеообзор матча

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Вестон МакКенни (Ювентус).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Ламек Банда (Лечче).
Джонатан Дэвид пенальти Уэстон Маккенни Ювентус Лечче Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
