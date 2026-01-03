Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина сыграет в парном разряде WTA 250 в Окленде вместе с Винус Уильямс
WTA
03 января 2026, 11:06 |
175
0

Свитолина сыграет в парном разряде WTA 250 в Окленде вместе с Винус Уильямс

В первом раунде Элина и легендарная американка поборются с Эалой и Йович

03 января 2026, 11:06 |
175
0
Свитолина сыграет в парном разряде WTA 250 в Окленде вместе с Винус Уильямс
Элина Свитолина и Винус Уильямс

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в парном разряде хардового турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

Свитолина выступит в одном тандеме с легендарной 45-летней американкой Винус Уильямс. Организаторы предоставили украинско-американскому дуэту wild card.

В первом раунде Элина и Винус поборются против тандема Александра Эала (Филиппины) / Ива Йович (США).

Ранее Элина и Винус никогда не играли в одной паре. Для Свитолиной это будет первый парный поединок на про-уровне с 2021 года, когда она вместе с Даяной Ястремской проиграла Ализе Корне и Фионе Ферро на старте Олимпийских игр в Токио.

В одиночном разряде Свитолина с первым номером посева сыграет против Варвары Грачевой. Винус (wild card) в 1/16 финала встретится с пятой сеяной Магдой Линетт.

По теме:
Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире WTA 250 в Окленде
Стародубцева успешно стартовала в квалификации турнира WTA 250 в Окленде
Юлия Стародубцева – Джессика Понше. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Винус Уильямс Ива Йович Александра Эала WTA Окленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Фьюри показал свою текущую форму и провел спарринг
Бокс | 03 января 2026, 04:10 4
ВИДЕО. Фьюри показал свою текущую форму и провел спарринг
ВИДЕО. Фьюри показал свою текущую форму и провел спарринг

Фьюри может готовить возвращение в ринг

Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Футбол | 03 января 2026, 08:01 14
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации

Скоро футболист должен вернуться на поле

Надежда КИЧЕНОК: Поговорю с Путинцевой и расскажу, что происходит в Украине
Теннис | 02.01.2026, 15:05
Надежда КИЧЕНОК: Поговорю с Путинцевой и расскажу, что происходит в Украине
Надежда КИЧЕНОК: Поговорю с Путинцевой и расскажу, что происходит в Украине
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
Футбол | 03.01.2026, 04:59
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
Стало известно, во сколько обойдется Карпатам отставка Лупашко
Футбол | 02.01.2026, 14:12
Стало известно, во сколько обойдется Карпатам отставка Лупашко
Стало известно, во сколько обойдется Карпатам отставка Лупашко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
03.01.2026, 02:55
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
01.01.2026, 14:28 12
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
02.01.2026, 03:24
Бокс
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
01.01.2026, 08:42 7
Футбол
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
02.01.2026, 07:02 9
Футбол
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
01.01.2026, 10:18 5
Бокс
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
02.01.2026, 03:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем