Свитолина сыграет в парном разряде WTA 250 в Окленде вместе с Винус Уильямс

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в парном разряде хардового турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

Свитолина выступит в одном тандеме с легендарной 45-летней американкой Винус Уильямс. Организаторы предоставили украинско-американскому дуэту wild card.

В первом раунде Элина и Винус поборются против тандема Александра Эала (Филиппины) / Ива Йович (США).

Ранее Элина и Винус никогда не играли в одной паре. Для Свитолиной это будет первый парный поединок на про-уровне с 2021 года, когда она вместе с Даяной Ястремской проиграла Ализе Корне и Фионе Ферро на старте Олимпийских игр в Токио.

В одиночном разряде Свитолина с первым номером посева сыграет против Варвары Грачевой. Винус (wild card) в 1/16 финала встретится с пятой сеяной Магдой Линетт.