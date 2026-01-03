3 января, в 1/8 Кубка Африки, свою встречу проведут Сенегал – Судан. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Сенегал

«Львы Теранги» приехали на турнир в качестве одних из претендентов на титул, хотя выигрывали континентальное первенство всего раз. Особых проблем на групповом этапе у команды не было, начали с победы над Бостваной – 3:0, потом была ничья против ДР Конго – 1:1, а в третьем матче снова 3:0 одолели Бенин. В итоге, Сенегал стал первым в своем квартете, опередив ДР Конго по дополнительным показателям.

Состав здесь приличный, многие футболисты выступают в сильных европейских клубах или как Мане за Аль-Наср. Учитывая уровень соперника, можно даже заглянуть вперед, где в четвертьфинале придется сыграть против победителя пары Мали – Тунис. Не сыграет Кулибали из-за дисквалификации, а Камара и Диао травмированы.

Судан

Хоть Судан и считается скромной сборной, один раз они становились сильнейшими на своем континенте. Больших успехов от команды не ждали, выход в плей-офф уже хороший результат. Sokoor Al-Jediane начали с поражения от сильного Алжира со счетом 0:3. Во втором туре, одолели Экваториальную Гвинею, но помогла удача, ведь соперник играл лучше.

В последнем туре была битва за второе место в квартете против Буркина-Фасо, играли неплохо, однако, проиграли со счетом 0:2. Судан стал третьим в группе, этого результата хватило, чтоб пробиться в 1/8 финала Кубка Африки. Эйса и Альхассан рискуют пропустить встречу из-за повреждений.

Личные встречи

У соперников небольшая история очных противостояний, всего 7 матчей, Судан ни разу не побеждал. Последний раз команды играли в 2025 году, в рамках отбора к чемпионату мира, где Сенегал сыграл 0:0 на выезде и выиграл 2:0 в гостях.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.17 для Сенегала и 19.00 для Судана.

Нет сомнений в том, что Сенегал безоговорочный фаворит этой пары, Судану будет сложно дать бой такому сильному сопернику. Я не думаю, что в таком матче стоит ожидать особой интриги, «львы Теранги» должны контролировать ход игры. Поставлю здесь на успех Мане и компании с форой -1,5 гола за 1,66.