Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сенегал – Судан. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка африканских наций
Кубок Африки
Сенегал
03.01.2026 18:00 - : -
Судан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
03 января 2026, 11:56 | Обновлено 03 января 2026, 11:58
62
0

Сенегал – Судан. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка африканских наций

Поединок состоится 3 января в 18:00 по Киеву

03 января 2026, 11:56 | Обновлено 03 января 2026, 11:58
62
0
Сенегал – Судан. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка африканских наций
Getty Images/Global Images Ukraine

3 января, в 1/8 Кубка Африки, свою встречу проведут Сенегал – Судан. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Сенегал

«Львы Теранги» приехали на турнир в качестве одних из претендентов на титул, хотя выигрывали континентальное первенство всего раз. Особых проблем на групповом этапе у команды не было, начали с победы над Бостваной – 3:0, потом была ничья против ДР Конго – 1:1, а в третьем матче снова 3:0 одолели Бенин. В итоге, Сенегал стал первым в своем квартете, опередив ДР Конго по дополнительным показателям.

Состав здесь приличный, многие футболисты выступают в сильных европейских клубах или как Мане за Аль-Наср. Учитывая уровень соперника, можно даже заглянуть вперед, где в четвертьфинале придется сыграть против победителя пары Мали – Тунис. Не сыграет Кулибали из-за дисквалификации, а Камара и Диао травмированы.

Судан

Хоть Судан и считается скромной сборной, один раз они становились сильнейшими на своем континенте. Больших успехов от команды не ждали, выход в плей-офф уже хороший результат. Sokoor Al-Jediane начали с поражения от сильного Алжира со счетом 0:3. Во втором туре, одолели Экваториальную Гвинею, но помогла удача, ведь соперник играл лучше.

В последнем туре была битва за второе место в квартете против Буркина-Фасо, играли неплохо, однако, проиграли со счетом 0:2. Судан стал третьим в группе, этого результата хватило, чтоб пробиться в 1/8 финала Кубка Африки. Эйса и Альхассан рискуют пропустить встречу из-за повреждений.

Личные встречи

У соперников небольшая история очных противостояний, всего 7 матчей, Судан ни разу не побеждал. Последний раз команды играли в 2025 году, в рамках отбора к чемпионату мира, где Сенегал сыграл 0:0 на выезде и выиграл 2:0 в гостях.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.17 для Сенегала и 19.00 для Судана. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Нет сомнений в том, что Сенегал безоговорочный фаворит этой пары, Судану будет сложно дать бой такому сильному сопернику. Я не думаю, что в таком матче стоит ожидать особой интриги, «львы Теранги» должны контролировать ход игры. Поставлю здесь на успех Мане и компании с форой -1,5 гола за 1,66.

Прогноз Sport.ua
Сенегал
3 января 2026 -
18:00
Судан
Фора Сенегала (-1.5) 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Сельта – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Селтик – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Шотландии
Комо – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
сборная Сенегала по футболу сборная Судана по футболу Кубок африканских наций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уйдет и легионер. Клуб УПЛ планирует устроить кадровую чистку
Футбол | 03 января 2026, 12:36 0
Уйдет и легионер. Клуб УПЛ планирует устроить кадровую чистку
Уйдет и легионер. Клуб УПЛ планирует устроить кадровую чистку

Нонго, Стень и Вовченко могут покинуть расположение «Вереса» зимой

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
Футбол | 03 января 2026, 06:59 0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер

Джонсон перешел в Кристал Пэлас

ВИДЕО. Фьюри показал свою текущую форму и провел спарринг
Бокс | 03.01.2026, 07:10
ВИДЕО. Фьюри показал свою текущую форму и провел спарринг
ВИДЕО. Фьюри показал свою текущую форму и провел спарринг
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Футбол | 02.01.2026, 15:37
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 03.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
02.01.2026, 07:02 9
Футбол
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
02.01.2026, 06:22 5
Футбол
Чорноморец определился с будущим Ракицкого после прихода Григорчука
Чорноморец определился с будущим Ракицкого после прихода Григорчука
01.01.2026, 21:55 1
Футбол
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
02.01.2026, 08:04 5
Футбол
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
02.01.2026, 06:42 3
Бокс
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
02.01.2026, 08:33 5
Бокс
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
03.01.2026, 02:55
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем