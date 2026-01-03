Дубль от Папе Гуйе. Сенегал переиграл Судан и вышел в четвертьфинал КАН
Фавориты забили три мяча, на что соперники ответили только одним
3 января 2026 года в марокканском Танжере состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций.
Сборная Сенегала одолела команду Судана со счетом 3:1 и вышла в четвертьфинал.
Первый тайм начался с гола Абдаллы на 6-й минуте, который вывел Судан вперед.
Далее для сенегальцев дубль оформил Папе Гуйе (29 и 45+3 минуты) из Вильярреала. Ему ассистировали Садио Мане и Николас Джексон соответственно.
Во втором тайме на 77-й минуте Ибрагим Мбайе с передачи Садио Мане оформил третий гол львов, закрепив победу Сенегала (3:1).
Соперником сборной Сенегала в четвертьфинале КАН станет победитель пары Мали – Тунис, которые сыграют 3 января в 22:00.
Кубок африканских наций
1/8 финала, 3 января 2026. Танжер (Марокко)
Сенегал – Судан – 3:1
Голы: Папе Гуйе, 29, 45+3, Ибрагим Мбайе, 77 – Абдалла, 6
