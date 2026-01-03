Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубль от Папе Гуйе. Сенегал переиграл Судан и вышел в четвертьфинал КАН
Кубок Африки
Сенегал
03.01.2026 18:00 – FT 3 : 1
Судан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
03 января 2026, 20:12 | Обновлено 03 января 2026, 20:16
875
0

Дубль от Папе Гуйе. Сенегал переиграл Судан и вышел в четвертьфинал КАН

Фавориты забили три мяча, на что соперники ответили только одним

03 января 2026, 20:12 | Обновлено 03 января 2026, 20:16
875
0
Дубль от Папе Гуйе. Сенегал переиграл Судан и вышел в четвертьфинал КАН
Getty Images/Global Images Ukraine. Папе Гуйе

3 января 2026 года в марокканском Танжере состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций.

Сборная Сенегала одолела команду Судана со счетом 3:1 и вышла в четвертьфинал.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый тайм начался с гола Абдаллы на 6-й минуте, который вывел Судан вперед.

Далее для сенегальцев дубль оформил Папе Гуйе (29 и 45+3 минуты) из Вильярреала. Ему ассистировали Садио Мане и Николас Джексон соответственно.

Во втором тайме на 77-й минуте Ибрагим Мбайе с передачи Садио Мане оформил третий гол львов, закрепив победу Сенегала (3:1).

Соперником сборной Сенегала в четвертьфинале КАН станет победитель пары Мали – Тунис, которые сыграют 3 января в 22:00.

Кубок африканских наций

1/8 финала, 3 января 2026. Танжер (Марокко)

Сенегал – Судан – 3:1

Голы: Папе Гуйе, 29, 45+3, Ибрагим Мбайе, 77 – Абдалла, 6

Фотогалерея

По теме:
Мали – Тунис. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мали – Тунис. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка африканских наций
Сенегал – Судан. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пап Алассан Гуйе сборная Сенегала по футболу Кубок африканских наций сборная Судана по футболу Садио Мане Николас Джексон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Футбол | 02 января 2026, 23:51 0
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1

Ланс в гостях отгрузил три мяча и нанес поражение Тулузе

Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Бокс | 03 января 2026, 09:14 4
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»

Боксер выступил с пожеланиями на Новый год

Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Бокс | 03.01.2026, 07:22
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Назван трансферный приоритет МЮ. Хотят подписать уже в январе
Футбол | 03.01.2026, 18:18
Назван трансферный приоритет МЮ. Хотят подписать уже в январе
Назван трансферный приоритет МЮ. Хотят подписать уже в январе
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Футбол | 03.01.2026, 14:55
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
02.01.2026, 08:04 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
01.01.2026, 18:23 10
Футбол
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
02.01.2026, 03:24
Бокс
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
02.01.2026, 11:15 28
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
03.01.2026, 08:21
Хоккей
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
03.01.2026, 07:22
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
03.01.2026, 02:55
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем