  4. Сенегал – Судан – 3:1. Дубль Папе Гуйе. Видео голов и обзор матча
Кубок Африки
Сенегал
03.01.2026 18:00 – FT 3 : 1
Судан
Кубок африканских наций
03 января 2026, 21:37 | Обновлено 03 января 2026, 21:39
Сенегал – Судан – 3:1. Дубль Папе Гуйе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка африканских наций

Сенегал – Судан – 3:1. Дубль Папе Гуйе. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Папе Гуйе

3 января 2026 года в марокканском Танжере состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций.

Сборная Сенегала одолела команду Судана со счетом 3:1 и вышла в четвертьфинал.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Абдалла на 6-й минуте вывел Судан вперед, но затем фавориты ответили тремя забитыми мячми.

У сенегальцев дубль оформил Папе Гуйе (29 и 45+3 мин), а точку поставил Ибрагим Мбайе. Два ассиста у львов сделал Садио Мане.

Кубок африканских наций

1/8 финала, 3 января 2026. Танжер (Марокко)

Сенегал – Судан – 3:1

Голы: Папе Гуйе, 29, 45+3, Ибрагим Мбайе, 77 – Абдалла, 6

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрагим Мбайе (Сенегал).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Папе Гуйе (Сенегал).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Папе Гуйе (Сенегал).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Aamir Abdallah (Судан).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
