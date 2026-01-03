3 января 2026 года в марокканском Танжере состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций.

Сборная Сенегала одолела команду Судана со счетом 3:1 и вышла в четвертьфинал.

Абдалла на 6-й минуте вывел Судан вперед, но затем фавориты ответили тремя забитыми мячми.

У сенегальцев дубль оформил Папе Гуйе (29 и 45+3 мин), а точку поставил Ибрагим Мбайе. Два ассиста у львов сделал Садио Мане.

Кубок африканских наций

1/8 финала, 3 января 2026. Танжер (Марокко)

Сенегал – Судан – 3:1

Голы: Папе Гуйе, 29, 45+3, Ибрагим Мбайе, 77 – Абдалла, 6

Видео голов и обзор матча