Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сенегал – Судан. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Африки
Сенегал
03.01.2026 18:00 - : -
Судан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
16
0

Сенегал – Судан. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 января в 18:00 матч плей-офф Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря в 18:00 проходит матч плей-офф Кубка африканских наций.

В 1/8 финала Сенегал и Судан играют на арене в марокканском городе Танжер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сенегал занял в группе D 1-е место по дополнительным показателям, набрав по 7 очков с командой ДР Конго.

Судан сумел пробиться в плей-офф с 3-й позиции группы E благодаря единственной победе над Экваториальной Гвинеей.

Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

