3 декабря в 18:00 проходит матч плей-офф Кубка африканских наций.

В 1/8 финала Сенегал и Судан играют на арене в марокканском городе Танжер.

Сенегал занял в группе D 1-е место по дополнительным показателям, набрав по 7 очков с командой ДР Конго.

Судан сумел пробиться в плей-офф с 3-й позиции группы E благодаря единственной победе над Экваториальной Гвинеей.

Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Сенегал – Судан. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.