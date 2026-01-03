«Фантастический игрок». Батагова признали лучшим защитником в Турции

В Турции спортивные журналисты признали украинца Арсения Батагова, выступающего за «Трабзонспор», лучшим левым центральным защитником местного чемпионата, сообщает TakaGazete.

23-летнего экс-игрока луганской «Зари» поставили выше звездного Девинсона Санчеса («Галатасарай»). Так, журналист A Spor Корай Балоглу заявил: «На мой взгляд, Арсений Батагов из «Трабзонспора» в своей нынешней форме - лучший центральный защитник в Суперлиге. И я, как и раньше, придерживаюсь этого мнения».

Другой турецкий журналист Шенол Устаомер полностью разделяет позицию своего коллеги: «Я согласен с вами, он действительно является фантастическим центральным защитником во всех отношениях».

Сообщалось, что клуб АПЛ предложил за Батагова 20 млн евро.