Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Фантастический игрок». Батагова признали лучшим защитником в Турции
Турция
03 января 2026, 16:59 |
470
1

«Фантастический игрок». Батагова признали лучшим защитником в Турции

Украинца поставили выше звезды Галатасарая

03 января 2026, 16:59 |
470
1 Comments
«Фантастический игрок». Батагова признали лучшим защитником в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

В Турции спортивные журналисты признали украинца Арсения Батагова, выступающего за «Трабзонспор», лучшим левым центральным защитником местного чемпионата, сообщает TakaGazete.

23-летнего экс-игрока луганской «Зари» поставили выше звездного Девинсона Санчеса («Галатасарай»). Так, журналист A Spor Корай Балоглу заявил: «На мой взгляд, Арсений Батагов из «Трабзонспора» в своей нынешней форме - лучший центральный защитник в Суперлиге. И я, как и раньше, придерживаюсь этого мнения».

Другой турецкий журналист Шенол Устаомер полностью разделяет позицию своего коллеги: «Я согласен с вами, он действительно является фантастическим центральным защитником во всех отношениях».

Сообщалось, что клуб АПЛ предложил за Батагова 20 млн евро.

По теме:
44 чемпионства на двоих. На Довбика нацелились два гегемона
ВИДЕО. «Я даже не знаю, кто это!» Моуриньо – о трансфере Батагова
Это Балаков или Батаков? Моуриньо опроверг слухи о Батагове в Бенфике
Арсений Батагов Трабзонспор лучший игрок чемпионат Турции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стародубцева успешно стартовала в квалификации турнира WTA 250 в Окленде
Теннис | 03 января 2026, 08:59 8
Стародубцева успешно стартовала в квалификации турнира WTA 250 в Окленде
Стародубцева успешно стартовала в квалификации турнира WTA 250 в Окленде

Украинская теннисистка в двух сетах обыграла Джессику Понше из Франции

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
Футбол | 03 января 2026, 06:59 0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер

Джонсон перешел в Кристал Пэлас

Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Футбол | 02.01.2026, 15:37
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Бокс | 03.01.2026, 09:14
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Сыграет ли Малиновский? Дженоа и Пиза назвали составы на матч Серии А
Футбол | 03.01.2026, 15:21
Сыграет ли Малиновский? Дженоа и Пиза назвали составы на матч Серии А
Сыграет ли Малиновский? Дженоа и Пиза назвали составы на матч Серии А
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Це ще раз говорить про те, що надовго Батагов у Трабзонспорі не затримається
Ответить
0
Популярные новости
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
02.01.2026, 03:24
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
03.01.2026, 08:21
Хоккей
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
02.01.2026, 11:15 28
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
01.01.2026, 18:23 10
Футбол
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
01.01.2026, 16:15 25
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
03.01.2026, 02:55
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем