Лидер сборной Украины U-20: «Сказали, что в Серии A следят за мной»

Хавбек сборной Украины U-20 Геннадий Синчук, который сейчас выступает за Монреаль в МЛС, подтверждает, что в будущем может оказаться в чемпионате Италии.

«Да, у Монреаля и Болоньи один владелец. Были разговоры про Болонью, но там хотят, чтобы я набрался опыта в МЛС. К сожалению, пропустил много из-за травм. Будет видно, они сказали, что следят».

«Трансфер за 5 миллионов в Монреаль? Когда писали, что три миллиона, то я уже думал, мол, это нереально. А тут 5 миллионов. Никто такого не ожидал».

«Мне дают время. Неудача за неудачей с этими травмами», – сказал Синчук.

Геннадий провел за Монреаль 14 матчей и забил 1 гол.