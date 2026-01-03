Лидер сборной Украины U-20: «Сказали, что в Серии A следят за мной»
Синчук не исключает переход в Болонью
Хавбек сборной Украины U-20 Геннадий Синчук, который сейчас выступает за Монреаль в МЛС, подтверждает, что в будущем может оказаться в чемпионате Италии.
«Да, у Монреаля и Болоньи один владелец. Были разговоры про Болонью, но там хотят, чтобы я набрался опыта в МЛС. К сожалению, пропустил много из-за травм. Будет видно, они сказали, что следят».
«Трансфер за 5 миллионов в Монреаль? Когда писали, что три миллиона, то я уже думал, мол, это нереально. А тут 5 миллионов. Никто такого не ожидал».
«Мне дают время. Неудача за неудачей с этими травмами», – сказал Синчук.
Геннадий провел за Монреаль 14 матчей и забил 1 гол.
