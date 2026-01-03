Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер сборной Украины U-20: «Сказали, что в Серии A следят за мной»
Major League Soccer
03 января 2026, 17:15 | Обновлено 03 января 2026, 17:44
867
0

Лидер сборной Украины U-20: «Сказали, что в Серии A следят за мной»

Синчук не исключает переход в Болонью

03 января 2026, 17:15 | Обновлено 03 января 2026, 17:44
867
0
Лидер сборной Украины U-20: «Сказали, что в Серии A следят за мной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

Хавбек сборной Украины U-20 Геннадий Синчук, который сейчас выступает за Монреаль в МЛС, подтверждает, что в будущем может оказаться в чемпионате Италии.

«Да, у Монреаля и Болоньи один владелец. Были разговоры про Болонью, но там хотят, чтобы я набрался опыта в МЛС. К сожалению, пропустил много из-за травм. Будет видно, они сказали, что следят».

«Трансфер за 5 миллионов в Монреаль? Когда писали, что три миллиона, то я уже думал, мол, это нереально. А тут 5 миллионов. Никто такого не ожидал».

«Мне дают время. Неудача за неудачей с этими травмами», – сказал Синчук.

Геннадий провел за Монреаль 14 матчей и забил 1 гол.

По теме:
Антверпен возобновил интерес к форварду Шахтера. Он не нужен Арде Турану
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм отпустил защитника в аренду в Бундеслигу
Ювентус – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Геннадий Синчук Монреаль Импакт Болонья трансферы Major League Soccer (MLS) Серия A
Иван Зинченко Источник: Трендец
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сыграет ли Малиновский? Дженоа и Пиза назвали составы на матч Серии А
Футбол | 03 января 2026, 15:21 0
Сыграет ли Малиновский? Дженоа и Пиза назвали составы на матч Серии А
Сыграет ли Малиновский? Дженоа и Пиза назвали составы на матч Серии А

Поединок 18-го тура чемпионата Италии состоится 3 января в 16:00 по киевскому времени

ВИДЕО. «Я даже не знаю, кто это!» Моуриньо – о трансфере Батагова
Футбол | 03 января 2026, 12:59 5
ВИДЕО. «Я даже не знаю, кто это!» Моуриньо – о трансфере Батагова
ВИДЕО. «Я даже не знаю, кто это!» Моуриньо – о трансфере Батагова

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
Футбол | 03.01.2026, 06:59
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Хоккей | 03.01.2026, 02:55
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Футбол | 02.01.2026, 15:37
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
02.01.2026, 07:02 9
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
02.01.2026, 03:42 1
Бокс
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
01.01.2026, 16:15 25
Футбол
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
02.01.2026, 07:05
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем