ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм отпустил защитника в аренду в Бундеслигу

Английский «Тоттенхэм» официально отправил японского защитника Коту Такаи в аренду в немецкий клуб «Боруссия» Менхенгладбах.

Арендное соглашение 21-летнего футболиста рассчитано до лета 2026 года.

Кота лишь перед стартом сезона 2025/26 перешел в лондонский клуб из японского «Кавасаки». Однако после трансфера защитнику так и не удалось получить игровое время: 0 минут за «Тоттенхэм».

«Кота – высокий, физически сильный центральный защитник, который также обладает хорошей скоростью. У него есть все необходимое, чтобы помочь нам уже в ближайшее время. Мы рады приветствовать нашего нового игрока под номером 14», – заявил руководитель спортивного направления Рувен Шредер.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Боруссия» занимает 12-е место, имея в активе 16 очков.