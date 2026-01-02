Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
Англия
02 января 2026, 18:12 | Обновлено 02 января 2026, 18:42
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер

Джонсон перешел в Кристал Пэлас

02 января 2026, 18:12 | Обновлено 02 января 2026, 18:42
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
ФК Кристал Пэлас

Клуб АПЛ Кристал Пэлас объявил о переходе атакующего полузащитника Тоттенхэма Бреннана Джонсона. 24-летний игрок подписал контракт на 4,5 года.

Трансфер обошелся клубу в 35 миллионов фунтов – это рекорд в истории Кристал Пэлас.

Интересно, что Джонсон в прошлом сезоне был одним из лидеров Тоттенхэма. Забил 18 голов, в том числе победный мяч в финале Лиги Европы.

Правда, в текущем чемпионате у игрока лишь 4 точных удара.

Кристал Пэлас Бреннан Джонсон Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
