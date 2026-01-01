Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
Кубок африканских наций
01 января 2026, 16:15 | Обновлено 01 января 2026, 16:22
Деятельность сборной Габона приостановлена на неопределенный срок

Getty Images/Global Images Ukraine

Правительство Габона объявило о приостановке на неопределенный срок деятельности национальной сборной по футболу, а также о роспуске ее тренерского штаба после вылета «пантер» с Кубка африканских наций уже на стадии группового этапа.

«Правительство приняло решение о роспуске тренерского штаба и приостановке деятельности национальной сборной до дальнейшего уведомления, а также об отстранении игроков Бруно Экюеле Манги и Пьера-Эмерика Обамеянга», – заявил исполняющий обязанности министра спорта Симплис-Дезире Мамбула в коммюнике, распространенном по национальному телевидению, спустя несколько часов после поражения Габона от Кот-д’Ивуара (2:3) в третьем и последнем туре группы F.

Габонский чиновник также призвал Федерацию футбола Габона «взять на себя ответственность» за результаты, показанные «пантерами» на континентальном турнире, который завершился для команды тремя поражениями в трех матчах.

Уступив Камеруну (0:1) 24 декабря, Габон затем неожиданно проиграл Мозамбику (2:3) 28 декабря, а в среду вечером потерпел еще одно поражение от действующих чемпионов – Кот-д’Ивуара (2:3), заняв последнее место в группе F с нулем очков – результат, который местная пресса назвала «катастрофическим».

В прошлый понедельник президент Брис Олиги Нгема заявил, что примет «решительные меры» с целью восстановления дисциплины, ответственности и амбиций в управлении габонским спортом.

По теме:
Мозамбик – Камерун – 1:2. Волевая победа львов. Видео голов и обзор матча
Габон – Кот-д'Ивуар – 2:3. Большой камбек слонов. Видео голов и обзор матча
Хакими восстановился и сыграл за Марокко на КАН. Не повредит ли это карьере
сборная Габона по футболу Кубок африканских наций Пьер-Эмерик Обамеянг
Иван Чирко Источник
Mark4854590
ФІФА таке не любить. Може в бан відправити
