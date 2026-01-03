Отставка Марески из Челси – глупость, но иначе быть просто не могло

Было бы странно, чтобы нечто подобное не произошло в «Челси». Новые хозяева (в смысле те, что пришли на смену Абрамовичу) на «Стемфорд Бридж» восседают неполные четыре года, но за это время успели сменить уже пять тренеров для первой команды. Так что ничего экстраординарного: очередная тренерская отставка вписывается в такую вот странную клубную политику.

Но в данном случае даже для странной во всех отношениях клубной политики «Челси» резкий разрыв отношений с Энцо Мареской – это уже слишком. Это уже выходит за рамки, ибо, если у предыдущих тренеров «аристократов», отправленных на досрочный отдых слишком заблаговременно (речь, в первую очередь, о Поттере и Лэмпарде, да и частично Почеттино), с турнирными результатами, не говоря уже о выигранных трофеях, было туго, то в данном случае уместно говорить, что с назначением Марески «пенсионеры» угодили в цель. Во всяком случае, именно такое до поры до времени складывалось впечатление.

После проваленных предыдущих сезонов «синие» под руководством итальянского тренера добыли путевку в Лигу чемпионов и сразу два трофея – Кубок Лиги конференций и звание лучшей команды на реформированном Клубном чемпионате мира.

Неплохо идут дела у команды и в нынешнем сезоне: она борется за чемпионство в АПЛ и за выход в плей-офф чемпионской Лиги. С переменным успехом борется, но тем не менее. Стало быть, вопрос не столько в результатах, сколько…

Хотя в данном случае, справедливости ради, все-таки нужно в той или иной степени указать на определенные игровые проблемы «Челси» в минувшем месяце. Так сказать, для ощущения полноты картины.

Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября прошлого года «Челси» под руководством Марески разделал под орех в ЛЧ одну из лучших команд минувшего сезона – «Барселону» (3:0). На тот момент «аристократы» шли вторыми в чемпионате Англии. Все складывалось для них почти идеально. Впрочем, и для их тренера, которого назвали лучшим тренером АПЛ за ноябрь.

Но дальше что-то пошло не так. В семи последних матчах «Челси» добыл лишь две победы, одну из которых – над «Кардиффом» из третьего по силе дивизиона (матч Кубка Англии). Второе место в турнирной таблице медленно превратилось в пятое, с отставанием от лидирующего «Арсенала» уже на 15 очков. Словом, проблемы таки есть, и они видимые.

Однако, в то же время, нужно говорить и про объективность этих проблем. В первую очередь уместно указать на то обстоятельство, что из-за упомянутого выше Клубного чемпионата мира, который проводился в разгар летнего межсезонья, планомерно подготовиться к новому сезону «Челси» не удалось. Триумф на той сомнительном мероприятии стоил «аристократам» целого травмопада, последствия которого команда разгребает до сих пор, и никак не может разгрести.

Ввиду отсутствия многих травмированных игроков Мареска был вынужден задействовать в основу резервистов, и далеко не всегда этот вынужденный шаг приносил нужный результат. Точнее, почти никогда не приносил. Как бы то ни было, турнирный спад/регресс «Челси» налицо.

Но дело в том, что и в минувшем сезоне декабрьский отрезок подопечные Энцо Марески проходили неудачно. Но затем был хороший финишный спурт и победа в Лиге конференций. Вполне может быть, что Мареска справился бы и с нынешним игровым кризисом своей команды, но об этом мы теперь можем лишь догадываться, ибо аккурат на первое января «Челси» отправил итальянца в отставку.

По этому поводу лондонский клуб особо не разглагольствовал. Да и не особо тоже. Скорее даже запутал непосвященных болельщиков официальным коммюнике по поводу. Дескать, «Энцо и клуб считают, что это изменение даст команде лучшие шансы повернуть сезон на правильный путь». Из этого словоблудия можно сделать лишь единственный логичный вывод: стороны расстались «по обоюдному согласию». Но что стало причиной разрыва, футбольный клуб не сообщил.

Молчит и Мареска. Хотя в середине декабря (после матча с «Эвертоном») он все-таки не выдержал и заявил, что «последние 48 часов были худшими за все время моей работы в клубе, потому что многие нас не поддержали». Журналисты клещами вцепились в эту фразу, но как ни пытались, Энцо расшифровывать ее не стал. Мол, я все сказал, больше добавить нечего.

Getty Images/Global Images Ukraine

Тем не менее, его «многие нас не поддержали» было трактовано, как отсутствие контакта с клубным руководством. По информации некоторых источников, близких к лондонскому клубу, совладельцы «Челси» Боули и Эгбали недовольны как последними результатами команды, так и поведением Марески в публичной плоскости. Некоторые инсайдеры указывают на то, что Мареске прямо или опосредовано указывали, кого нужно ставить в основу, а кого нет.

В этой связи нужно вкратце сообщить, что Боули и Эгбали не ладят между собой. Мягко говоря. Совладельцы часто конфликтуют, и сор из их избы часто стает достоянием общественности. К слову, назначение Марески в «Челси» пролоббировал Боули, тогда как Эгбали был против. А поскольку именно Эгбали на данный момент имеет больше влияния в клубе, то он и «додавил» неугодного кандидата.

Но и это еще не все. Чтобы окончательно запутаться в футбольном хозяйстве «пенсионеров», нужно обозначить и такой вот момент. Непосредственно футбольными делами «аристократов» рулит спортивный директор. Точнее, сразу два спортивных директора – Винстенли и Стюарт. Первый якобы поддерживает Мареску (поддерживал), тогда как второй – был против. И, в то же время, оба эти функционеры конфликтуют с Эгбали. Вот и попробуй сработаться в таком коллективе.

В то же время нельзя считать Энцо белым и пушистым. Недавно он сменил агента: стал клиентом небезызвестного Жорже Мендеша. И, по информации еще одних знающих источников, Мендеш начал активно склонять Мареску, чтобы тот требовал существенного увеличения жалования. А еще чтобы требовал своего непосредственного участия в трансферах клуба.

В добавок ко всему Мендеш «от имени и по поручению» Марески якобы вел переговоры с «Манчестер Сити» по поводу работы на «Этихаде» в следующем сезоне – на всякий случай, если Гвардиола таки решит покинуть «горожан». К слову, Мареска для «МанСити» – не чужой человек: итальянец одно время был ассистентом Пепа.

Что из всего этого правда – одному Богу известно. А нам известно лишь то, что «Челси» и Мареска официально разорвали отношения. За три дня до важного поединка против «МанСити». И прямо сейчас весьма сложно поверить, что на таком негативном фоне «синие» смогут добыть положительный результат в игре против набравшей отличную скорость команды Гвардиолы, кто бы ни возглавлял на тот момент лондонцев.

Новый тренер «Челси» – это тема отдельного разговора. В данной заметке я попытался обозначить тотальную неразбериху во главе лондонского клуба, следствием которой и стала отставка итальянского специалиста. Учитывая разгар сезона, специфику клуба, временной лимит для поисков нового тренера можно сделать простой вывод, что ничего путного из этого всего не получится. Вряд ли эта отставка способна повернуть сезон «Челси» на «правильный путь». Скорее получиться наоборот.

Ну, за что боролись.