13 декабря на Камп Ноу пройдет матч 16-го тура Примеры Испании, в котором Барселона встретится с Осасуной.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Барселона

Команда в последнее время чередует провальные сезоны с удачными. После того, как в 2023/2024 не было взято ни единого трофея, Лапорта уволил даже местную легенду как футболиста - Хави. Но явно не сожалел об этом, ведь Флик обыграл Реал и в Суперкубке, и в Примере, и в Копе дель Рей, собрав приятный набор испанских наград.

В этой темпораде гранды будто играют в салочки. Казалось, мадридский гранд пошел в отрыв, еще и выиграл Эль Класико. Но потом сдулся, и сейчас уже каталонцы имеют отрыв в четыре очка, к тому же в крайних турах справились с Атлетиком, Атлетико и Бетисом. Хотя, конечно, и 0:3 с Челси еще памятны. Против Айнтрахта на этой неделе, пропустив первыми, все-таки выиграли 2:1.

Осасуна

Клуб вроде бы ничего серьезного из себя не представляет - даже в той самой Стране Басков Реал Сосьедад с Атлетиком постоянно котируются выше. Но, с другой стороны, Аррасате тут неплохо поработал - подняв подопечных из Сегунды, он ни разу не дал им туда вернуться, а однажды даже вывел в Лигу конференций, да и в кубке были неплохие успехи. Да и в прошлом сезоне, с Морено, только по дополнительным показателям уступили восьмое место (и пропуск в еврокубки) Райо Вальекано.

А вот сейчас, с Алессио Лиски, начало явно не задалось - возникла реальная угроза вылета. Впрочем, в кубке продолжается борьба, там недавно выбили Эбро 5:3. А в крайнем туре Ла Лиги было взято важную победу, которая позволила как раз на три очка оторваться от зоны вылета. Впрочем, и в соперниках был новичок-аутсайдер, Леванте.

Статистика личных встреч

Шесть раз кряду гранд обыгрывал соперников из Памплоны, но осенью прошлого года оступился на выезде. Впрочем, в марте на этом же стадионе хозяева устроили разгром 3:0.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в легкую победу чемпиона. Он снова набрал обороты, так что должен победить с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,60).