Приглашение в Шахтер. Туран встретился с защитником гранда
Коуч донецкого клуба встретился с Ирфаном Кахведжи
Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран и защитник «Фенербахче» Ифран Кахведжи встретились в Турции.
В сети появилось фото коуча украинского гранда и турецкого футболиста. Еще летом Ифрана связывали с «горняками» – по сообщения турецких СМИ, Арда Туран приглашал его в команду, но трансфер так и не состоялся.
В текущем сезоне Ифран Кахведжи провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился, Веб-портал Transfermarkt оценивает в 45 миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» может оформить топовый трансфер форварда.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Лапин объяснил, почему украинец решил драться с Уайлдером
Чемпионат мира в США