Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Приглашение в Шахтер. Туран встретился с защитником гранда
Турция
03 января 2026, 23:17 | Обновлено 03 января 2026, 23:18
595
0

Приглашение в Шахтер. Туран встретился с защитником гранда

Коуч донецкого клуба встретился с Ирфаном Кахведжи

03 января 2026, 23:17 | Обновлено 03 января 2026, 23:18
595
0
Приглашение в Шахтер. Туран встретился с защитником гранда
Ирфан Кахведжи и Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран и защитник «Фенербахче» Ифран Кахведжи встретились в Турции.

В сети появилось фото коуча украинского гранда и турецкого футболиста. Еще летом Ифрана связывали с «горняками» – по сообщения турецких СМИ, Арда Туран приглашал его в команду, но трансфер так и не состоялся.

В текущем сезоне Ифран Кахведжи провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился, Веб-портал Transfermarkt оценивает в 45 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» может оформить топовый трансфер форварда.

По теме:
Стало известно, поедут ли Будковский и Вантух на сбор Зари
Гремио согласовал трансфер футболиста, который обошелся Шахтеру в €15 млн
Эксперт о Кубке Украины для Динамо, битве за титул УПЛ и трансферах
Арда Туран Ирфан Кахведжи Фенербахче Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Турции по футболу
Даниил Кирияка Источник: Haberler
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Бокс | 03 января 2026, 08:21 0
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет

Сергей Лапин объяснил, почему украинец решил драться с Уайлдером

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 03 января 2026, 07:25 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в США

Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Хоккей | 03.01.2026, 02:59
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Футбол | 03.01.2026, 14:55
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Вильярреал приближается к Реалу, Валенсия снова у зоны вылета
Футбол | 03.01.2026, 21:31
Вильярреал приближается к Реалу, Валенсия снова у зоны вылета
Вильярреал приближается к Реалу, Валенсия снова у зоны вылета
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
03.01.2026, 02:55
Хоккей
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
02.01.2026, 06:22 5
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
02.01.2026, 07:05
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
01.01.2026, 18:23 10
Футбол
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
01.01.2026, 17:09 3
Футбол
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 14
Футбол
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
02.01.2026, 03:42 1
Бокс
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем