Приглашение в Шахтер. Туран встретился с защитником гранда

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран и защитник «Фенербахче» Ифран Кахведжи встретились в Турции.

В сети появилось фото коуча украинского гранда и турецкого футболиста. Еще летом Ифрана связывали с «горняками» – по сообщения турецких СМИ, Арда Туран приглашал его в команду, но трансфер так и не состоялся.

В текущем сезоне Ифран Кахведжи провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился, Веб-портал Transfermarkt оценивает в 45 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» может оформить топовый трансфер форварда.