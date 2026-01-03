Кривбасс может усилится скандальным капитаном другого клуба УПЛ
Кирилл Ковалец может продолжить свою карьеру в криворожском клубе
Украинский полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец может продолжить свою карьеру в криворожском «Кривбассе». Об этом сообщает телеграм-канал «Инайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, 32-летний футболист, который отстранен от работы с основной командой и практически весь сезон проводит в дубле, уже этой зимой может оказаться в команде Ван Леувена.
На счету Кирилла Ковальца в текущем сезоне всего два матча в основной команде «Александрии» После красной карточки в игре с «Кудровкой» он был отправлен в дубль.
Ранее сообщалось о том, что «Александрия» планирует избавиться от Кавальца и еще шести игроков.
