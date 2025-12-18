Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 декабря 2025, 12:32 | Обновлено 18 декабря 2025, 13:20
Продажа лидеров. Призер УПЛ может попрощаться с семью игроками

Кадровая чистка планируется в «Александрии»

Продажа лидеров. Призер УПЛ может попрощаться с семью игроками
ФК Александрия

«Александрия» может попрощаться сразу с семью футболистами уже этой зимой. Об этом сообщает телеграм-канал «Футбол з вертольоту».

По информации источника, украинский клуб может продать Мигела Кампуша и Теди Цару, а также избавиться от украинцев, которые оказались не нужными: Никита Шевченко, Кирилл Ковалец, Евгений Смирный, Андрей Кулаков и Дмитрий Кремчанин.

В сезоне 2024/25 «Александрия» заняла второе место Украинской Премьер-лиги, что принесло команде историческое серебро.

Ранее сообщалось о том, что экс-игрок «Александрии» может продолжить карьеру на Кипре уже зимой.

Александрия трансферы трансферы УПЛ Теди Цара Дмитрий Кремчанин Евгений Смирный Андрей Кулаков Мигел Кампуш Кирилл Ковалец Никита Шевченко
Даниил Кирияка Источник: Telegram
Володимир
А Ковалець чому? Він і Дінамо сучасне потянє .
Gargantua
а что с Кремчаниным?  не сыграл ни одной игры.
