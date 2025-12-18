Продажа лидеров. Призер УПЛ может попрощаться с семью игроками
Кадровая чистка планируется в «Александрии»
«Александрия» может попрощаться сразу с семью футболистами уже этой зимой. Об этом сообщает телеграм-канал «Футбол з вертольоту».
По информации источника, украинский клуб может продать Мигела Кампуша и Теди Цару, а также избавиться от украинцев, которые оказались не нужными: Никита Шевченко, Кирилл Ковалец, Евгений Смирный, Андрей Кулаков и Дмитрий Кремчанин.
В сезоне 2024/25 «Александрия» заняла второе место Украинской Премьер-лиги, что принесло команде историческое серебро.
Ранее сообщалось о том, что экс-игрок «Александрии» может продолжить карьеру на Кипре уже зимой.
