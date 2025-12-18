Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Украина. Премьер лига
18 декабря 2025, 07:16
Экс-игрок Динамо может продолжить карьеру на Кипре уже зимой

Также у Артема Козака есть вариант в Украине

ФК Александрия. Артем Козак

У Украинского полузащитника Артема Козака есть два варианта продолжения карьеры. Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, у 27-летнего футболиста, который несколькими днями ранее разорвал контракт с «Александрией», есть один вариант продолжения карьеры в Украине, и еще один на Кипре.

В текущем сезоне Артем Козак провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Артем Козак прошел академию киевского «Динамо», а также выступал за молодежные команды «бело-синих».

Артем Козак Динамо Киев Александрия трансферы трансферы УПЛ свободный агент чемпионат Кипра по футболу
Даниил Кирияка Источник: Telegram
