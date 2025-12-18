Экс-игрок Динамо может продолжить карьеру на Кипре уже зимой

У Украинского полузащитника Артема Козака есть два варианта продолжения карьеры. Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, у 27-летнего футболиста, который несколькими днями ранее разорвал контракт с «Александрией», есть один вариант продолжения карьеры в Украине, и еще один на Кипре.

В текущем сезоне Артем Козак провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Артем Козак прошел академию киевского «Динамо», а также выступал за молодежные команды «бело-синих».