Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер договорился об уходе игрока, он не захотел возвращаться
Украина. Премьер лига
08 января 2026, 20:22 | Обновлено 08 января 2026, 21:27
1661
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер договорился об уходе игрока, он не захотел возвращаться

Майкон перейдет в «Атлетико» Минейро

08 января 2026, 20:22 | Обновлено 08 января 2026, 21:27
1661
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер договорился об уходе игрока, он не захотел возвращаться
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

«Атлетико Минейро» официально подтвердил договоренность с «Шахтером» о трансфере полузащитника Майкона. Бразильский хавбек покинет «Коринтианс» после победы в Кубке Бразилии и продолжит карьеру в клубе из Белу-Оризонти.

«Гало» уже подписал предварительное соглашение с 28-летним футболистом, а контракт будет оформлен после прохождения медосмотра. Майкон заключит соглашение на три сезона с опцией продления еще на год.

«Атлетико» получит 50% прав на игрока, остальные 50% останутся за «Шахтером». Трансферная компенсация украинскому клубу не предусмотрена.

Ранее Майкон объяснил, почему после 2022 года решил не возвращаться в Украину. Футболист с начала полномасштабной войны играл в «Коринтиансе» на правах аренды.

По теме:
Игроку Реала поступило предложение из Турции. Он принял решение
Полесье нашло новый клуб для своего форварда. Он уедет в Колумбию
УЕФА назвал игрока Шахтера, за которым необходимо следить в 2026 году
Атлетико Минейро Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Майкон де Андраде Барберан
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Теннис | 08 января 2026, 14:22 22
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена

Марта переиграла Аманду в двух сетах в третьем раунде австралийского пятисотника

Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Биатлон | 08 января 2026, 16:31 17
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года

А все так ждали возвращения Юлии

Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Футбол | 08.01.2026, 09:33
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
Футбол | 07.01.2026, 22:20
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
ВИДЕО. Реал провел быстрый гол. Вальверде забил со штрафного на 2-й минуте
Футбол | 08.01.2026, 21:07
ВИДЕО. Реал провел быстрый гол. Вальверде забил со штрафного на 2-й минуте
ВИДЕО. Реал провел быстрый гол. Вальверде забил со штрафного на 2-й минуте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02 5
Футбол
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
07.01.2026, 21:20
Футбол
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
07.01.2026, 06:22 4
Бокс
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
06.01.2026, 20:54 5
Футбол
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
07.01.2026, 03:42
Бокс
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
07.01.2026, 06:23 14
Футбол
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
06.01.2026, 19:17 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем