ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер договорился об уходе игрока, он не захотел возвращаться

«Атлетико Минейро» официально подтвердил договоренность с «Шахтером» о трансфере полузащитника Майкона. Бразильский хавбек покинет «Коринтианс» после победы в Кубке Бразилии и продолжит карьеру в клубе из Белу-Оризонти.

«Гало» уже подписал предварительное соглашение с 28-летним футболистом, а контракт будет оформлен после прохождения медосмотра. Майкон заключит соглашение на три сезона с опцией продления еще на год.

«Атлетико» получит 50% прав на игрока, остальные 50% останутся за «Шахтером». Трансферная компенсация украинскому клубу не предусмотрена.

Ранее Майкон объяснил, почему после 2022 года решил не возвращаться в Украину. Футболист с начала полномасштабной войны играл в «Коринтиансе» на правах аренды.