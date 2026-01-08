ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер договорился об уходе игрока, он не захотел возвращаться
Майкон перейдет в «Атлетико» Минейро
«Атлетико Минейро» официально подтвердил договоренность с «Шахтером» о трансфере полузащитника Майкона. Бразильский хавбек покинет «Коринтианс» после победы в Кубке Бразилии и продолжит карьеру в клубе из Белу-Оризонти.
«Гало» уже подписал предварительное соглашение с 28-летним футболистом, а контракт будет оформлен после прохождения медосмотра. Майкон заключит соглашение на три сезона с опцией продления еще на год.
«Атлетико» получит 50% прав на игрока, остальные 50% останутся за «Шахтером». Трансферная компенсация украинскому клубу не предусмотрена.
Ранее Майкон объяснил, почему после 2022 года решил не возвращаться в Украину. Футболист с начала полномасштабной войны играл в «Коринтиансе» на правах аренды.
🐓 O Galo comunica que acertou as bases negociais para a contratação do meio-campista Maycon, de 28 anos, após um pré-acordo com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.— Atlético (@Atletico) January 8, 2026
A assinatura de contrato e o anúncio oficial acontecerão após a realização e aprovação dos exames médicos. O jogador… pic.twitter.com/9KLj3itiFP
