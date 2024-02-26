Это семейная травма. Майкон объяснил, почему не хочет возвращаться в Шахтер

Центральный полузащитник «Шахтера» Майкон, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны на правах аренды перебрался играть за «Коринтианс», объяснил, почему не хочет возвращаться в стан донецкой команды.

«Это семейная травма. Я бы не хотел возвращаться в «Шахтер» из-за войны. Клуб на войне – это то, что мы не контролируем. Из-за военной ситуации и всего, через что нам пришлось пройти, я бы не хотел возвращаться к той ситуации».

«Конечно, я хочу [чтобы «Коринтианс» выкупил его контракт у «горняков»], но я должен уважать текущую ситуацию в клубе. Если бы «Коринтиансу» в какой-то момент удалось купить меня, мы бы сели и заключили лучшую сделку для «Коринтианса», Майкона и «Шахтера», – заявил Майкон в интервью журналисту Педро Рамиро.

17 января нынешнего года «Коринтианс» согласовал вопрос продления аренды Майкона из «Шахтера» до конца 2024-го.