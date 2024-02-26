Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Это семейная травма. Майкон объяснил, почему не хочет возвращаться в Шахтер
Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 16:57 |
126
0

Это семейная травма. Майкон объяснил, почему не хочет возвращаться в Шахтер

Полузащитника пугает продолжающаяся горячая фаза российско-украинской войны

26 февраля 2024, 16:57 |
126
0
Это семейная травма. Майкон объяснил, почему не хочет возвращаться в Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

Центральный полузащитник «Шахтера» Майкон, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны на правах аренды перебрался играть за «Коринтианс», объяснил, почему не хочет возвращаться в стан донецкой команды.

«Это семейная травма. Я бы не хотел возвращаться в «Шахтер» из-за войны. Клуб на войне – это то, что мы не контролируем. Из-за военной ситуации и всего, через что нам пришлось пройти, я бы не хотел возвращаться к той ситуации».

«Конечно, я хочу [чтобы «Коринтианс» выкупил его контракт у «горняков»], но я должен уважать текущую ситуацию в клубе. Если бы «Коринтиансу» в какой-то момент удалось купить меня, мы бы сели и заключили лучшую сделку для «Коринтианса», Майкона и «Шахтера», – заявил Майкон в интервью журналисту Педро Рамиро.

17 января нынешнего года «Коринтианс» согласовал вопрос продления аренды Майкона из «Шахтера» до конца 2024-го.

По теме:
УПЛ ТВ и Setanta Sports извинились за неполадки с сигналом
Марлон получил травму колена. Вернет ли Флуминенсе его досрочно в Шахтер?
Матч Александрия – Шахтер снова прерван из-за воздушной тревоги
Майкон Коринтианс Шахтер Донецк российско-украинская война
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
Футбол | 26 февраля 2024, 01:11 0
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими

25 февраля «Реал» Мадрид обыграл соперников со счетом 1:0

«Не научили играть головой». Кобин оправдал Мудрика за финал Кубка лиги
Футбол | 26 февраля 2024, 13:57 9
«Не научили играть головой». Кобин оправдал Мудрика за финал Кубка лиги
«Не научили играть головой». Кобин оправдал Мудрика за финал Кубка лиги

Бывший игрок «Шахтера» не считает украинца виновным в забитом мяче «Ливерпуля»

ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
Футбол | 25.02.2024, 20:25
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
Футбол | 25.02.2024, 17:35
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
Украинский футболист отказался комментировать переход в русский клуб
Футбол | 26.02.2024, 15:15
Украинский футболист отказался комментировать переход в русский клуб
Украинский футболист отказался комментировать переход в русский клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
25.02.2024, 23:20 2
Футбол
Главный тренер Черноморца прокомментировал неспортивный поступок Бадибанги
Главный тренер Черноморца прокомментировал неспортивный поступок Бадибанги
24.02.2024, 19:39 5
Футбол
ВИДЕО. Мальчик показал средний палец Мудрику в финале Кубка лиги Англии
ВИДЕО. Мальчик показал средний палец Мудрику в финале Кубка лиги Англии
25.02.2024, 21:01 11
Футбол
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
25.02.2024, 10:18 4
Футбол
Пляжный футбол. В ОАЭ определены финалисты чемпионата мира 2024
Пляжный футбол. В ОАЭ определены финалисты чемпионата мира 2024
24.02.2024, 21:12 2
Футбол
Сколько у Лунина? Модрич не получил наивысшую оценку за матч Реал – Севилья
Сколько у Лунина? Модрич не получил наивысшую оценку за матч Реал – Севилья
26.02.2024, 00:50
Футбол
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
24.02.2024, 22:28 5
Футбол
Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров
Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров
26.02.2024, 07:00
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем