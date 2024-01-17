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Украина. Премьер лига
17 января 2024, 16:15 | Обновлено 17 января 2024, 16:30
204
0

ОФИЦИАЛЬНО. Коринтианс продлил аренду хавбека Шахтера Майкона

Футболист продолжит выступать на родине за «тимау»

17 января 2024, 16:15 | Обновлено 17 января 2024, 16:30
204
0
ОФИЦИАЛЬНО. Коринтианс продлил аренду хавбека Шахтера Майкона
facebook.com/corinthians

Бразильский «Коринтианс» объявил о продлении аренды 26-летнего центрального полузащитника «Шахтера» Майкона, который выступает за «тимау» с апреля 2022 года.

Сообщается, что нынешнее арендное соглашение по Майкону рассчитано до 31 декабря 2024 года.

Также бразильский клуб официально сообщил, что за аренду хавбека заплатил «горнякам» 500 тысяч евро – столько же, как и в минувшем году.

Таким образом, для Майкона это уже третье арендное соглашение кряду в «Коринтиансе». За два последних «тимау» заплатили «Шахтеру» в общей сложности 1 миллион евро.

Контракт Майкона с донецким клубом действует до 31 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» не хотел продлевать аренду Майкона и был нацелен на полноценную продажу хавбека, но со временем позиция «горняков» в этом вопросе изменилась.

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Источник ФК Коринтианс
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