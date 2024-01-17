ОФИЦИАЛЬНО. Коринтианс продлил аренду хавбека Шахтера Майкона

Бразильский «Коринтианс» объявил о продлении аренды 26-летнего центрального полузащитника «Шахтера» Майкона, который выступает за «тимау» с апреля 2022 года.

Сообщается, что нынешнее арендное соглашение по Майкону рассчитано до 31 декабря 2024 года.

Также бразильский клуб официально сообщил, что за аренду хавбека заплатил «горнякам» 500 тысяч евро – столько же, как и в минувшем году.

Таким образом, для Майкона это уже третье арендное соглашение кряду в «Коринтиансе». За два последних «тимау» заплатили «Шахтеру» в общей сложности 1 миллион евро.

Контракт Майкона с донецким клубом действует до 31 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» не хотел продлевать аренду Майкона и был нацелен на полноценную продажу хавбека, но со временем позиция «горняков» в этом вопросе изменилась.

A Fiel tava ansiosa por esse recado... 👀



ELE FICA! 👊🔝



📹 Hugo Rodrigues #VaiCorinthians pic.twitter.com/iPR27NIG8E — Corinthians (@Corinthians) January 15, 2024