ОФИЦИАЛЬНО. Коринтианс продлил аренду хавбека Шахтера Майкона
Футболист продолжит выступать на родине за «тимау»
Бразильский «Коринтианс» объявил о продлении аренды 26-летнего центрального полузащитника «Шахтера» Майкона, который выступает за «тимау» с апреля 2022 года.
Сообщается, что нынешнее арендное соглашение по Майкону рассчитано до 31 декабря 2024 года.
Также бразильский клуб официально сообщил, что за аренду хавбека заплатил «горнякам» 500 тысяч евро – столько же, как и в минувшем году.
Таким образом, для Майкона это уже третье арендное соглашение кряду в «Коринтиансе». За два последних «тимау» заплатили «Шахтеру» в общей сложности 1 миллион евро.
Контракт Майкона с донецким клубом действует до 31 декабря 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» не хотел продлевать аренду Майкона и был нацелен на полноценную продажу хавбека, но со временем позиция «горняков» в этом вопросе изменилась.
A Fiel tava ansiosa por esse recado... 👀— Corinthians (@Corinthians) January 15, 2024
ELE FICA! 👊🔝
📹 Hugo Rodrigues #VaiCorinthians pic.twitter.com/iPR27NIG8E
Assinado e confirmado até dezembro de 2024! 🖋 7️⃣— Corinthians (@Corinthians) January 15, 2024
Saiba mais 👉🏽 https://t.co/XSo18tU2tq
📸 Rodrigo Coca #VaiCorinthians pic.twitter.com/CG8PiARLHQ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Издание FourFourTwo составило рейтинг лучших
Наставник жиронцев будет тренировать «Барселону»