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Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 21:59 |
1240
2

Готовы только продать. Шахтер определился с ценой на Майкона

Никаких арендных соглашений по хавбеку больше не будет

28 октября 2023, 21:59 |
1240
2
Готовы только продать. Шахтер определился с ценой на Майкона
ФК Коринтианс. Майкон

Руководство «Шахтера» определилось со стратегией поведения в трансферных переговорах с заинтересованными сторонами по центральному полузащитнику Майкону.

26-летний футболист в настоящий момент на правах аренды выступает за «Коринтианс», однако соглашение займа между украинским и бразильским клубами заканчивается уже 31 декабря и Майкон будет обязан вернуться в стан «горняков».

«Шахтер» готов к тому, чтобы продать Майкона, причем потребует за игрока от 4 до 5 миллионов евро. Также в донецком клубе решили для себя, что не будут больше вести никаких арендных переговоров по хавбеку.

Накануне сообщалось, что агенты Майкона планируют прибыть на переговоры с «Шахтером», чтобы обсудить будущее своего клиента, который не хочет возвращаться в Украину, но был бы не прочь опять поиграть в Европе.

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Майкон Коринтианс Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Источник iG
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