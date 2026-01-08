Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Где Малиновский? Милан и Дженоа выбрали стартовые составы на матч Серии А
08 января 2026, 20:57 | Обновлено 08 января 2026, 21:10
Где Малиновский? Милан и Дженоа выбрали стартовые составы на матч Серии А

Поединок 19-го тура итальянской Серии А состоится 8 января, в 21:45 по киевскому времени

Где Малиновский? Милан и Дженоа выбрали стартовые составы на матч Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В четверг, 8 января, состоится матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Дженоа».

Команды сыграют на стадионе «San Siro» в Милане. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут.

В нынешнем сезоне опытный 32-летний футболист провел 16 игр в чемпионате, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

«Дженоа» занимает 17-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 15 баллов. «Милан» разместился на второй позиции, набрав 38 очков.

Стартовые составы матча чемпионата Италии Милан Дженоа

чемпионат Италии по футболу Серия A Милан Дженоа Милан - Дженоа Руслан Малиновский стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Комментарии 0
