Где Малиновский? Милан и Дженоа выбрали стартовые составы на матч Серии А
Поединок 19-го тура итальянской Серии А состоится 8 января, в 21:45 по киевскому времени
В четверг, 8 января, состоится матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Дженоа».
Команды сыграют на стадионе «San Siro» в Милане. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут.
В нынешнем сезоне опытный 32-летний футболист провел 16 игр в чемпионате, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
«Дженоа» занимает 17-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 15 баллов. «Милан» разместился на второй позиции, набрав 38 очков.
Стартовые составы матча чемпионата Италии Милан – Дженоа
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нападающий «Кременчуга» Артем Целогородцев не появлялся на льду с середины октября
В решающем поединке за трофей в Португалии сыграют Витория Гимараеш и Брага