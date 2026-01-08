Где Малиновский? Милан и Дженоа выбрали стартовые составы на матч Серии А

В четверг, 8 января, состоится матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Дженоа».

Команды сыграют на стадионе «San Siro» в Милане. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут.

В нынешнем сезоне опытный 32-летний футболист провел 16 игр в чемпионате, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

«Дженоа» занимает 17-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 15 баллов. «Милан» разместился на второй позиции, набрав 38 очков.

Стартовые составы матча чемпионата Италии Милан – Дженоа