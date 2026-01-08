Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Костюк провел важный разговор с защитником Динамо и сборной Украины
Украина. Премьер лига
08 января 2026, 21:21 |
455
0

Костюк провел важный разговор с защитником Динамо и сборной Украины

Денис Попов рассказал, что главный тренер киевского клуба рассчитывает на футболиста

08 января 2026, 21:21 |
455
0
Костюк провел важный разговор с защитником Динамо и сборной Украины
ФК Динамо Киев. Денис Попов

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Попов признался, что имел важный разговор с главным тренером Игорем Костюком перед тем, как принял решение продлить контракт.

– Какие впечатления вас переполняют после продления контракта? Что вы чувствуете?

– Наверное, прежде всего чувствую доверие от руководства клуба и команды, ведь мне дали понять, что я нужен, что я еще могу принести пользу «Динамо» – ощущения положительные. Долгих переговоров не было, мы пообщались с президентом, он предложил условия – и я их принял.

– Был ли у вас разговор с Игорем Костюком перед подписанием контракта? Возможно, вы совещались, говорили о том, рассчитывает ли он на вас, чувствуете ли от него доверие?

– Да, конечно, разговор был. Он дал мне понять, что рассчитывает на меня, и для меня было очень важно это услышать. Потом мы с президентом все решили и пришли к такому решению. Будь иначе, я бы, наверное, не подписывал контракт. А так – у меня есть силы, я полон энергии и готов работать дальше на максимуме, — рассказал Денис.

В нынешнем сезоне Попов провел 17 матчей в составе «Динамо», в которых забил два гола. В активе 26-летнего защитника – три игры за сборную Украины. В последний раз Денис одевал «сине-желтую» футболку в июне 2022 года, а в октябре 2023-го вызывался в национальную команду, однако на поле так и не выходил.

По теме:
В Турции ЛНЗ проведет по два спарринга в день
ОФИЦИАЛЬНО. Металлург разорвал контракт с центральным защитником
Федык рассказал, как игра Руха изменилась с его приходом
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Денис Попов Игорь Костюк продление контракта
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Футбол | 08 января 2026, 08:41 4
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»

Турецкий тренер – о заявлениях Шелви

ФОТО Намек на переход? Топ-легионер из УПЛ засветился в форме другого клуба
Футбол | 08 января 2026, 14:34 4
ФОТО Намек на переход? Топ-легионер из УПЛ засветился в форме другого клуба
ФОТО Намек на переход? Топ-легионер из УПЛ засветился в форме другого клуба

Глейкер Мендоса сфотографировался в форме Ботафого

Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги
Футбол | 07.01.2026, 23:59
Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги
Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги
ВИДЕО. Реал провел быстрый гол. Вальверде забил со штрафного на 2-й минуте
Футбол | 08.01.2026, 21:07
ВИДЕО. Реал провел быстрый гол. Вальверде забил со штрафного на 2-й минуте
ВИДЕО. Реал провел быстрый гол. Вальверде забил со штрафного на 2-й минуте
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
Бокс | 08.01.2026, 05:05
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
08.01.2026, 13:50 1
Биатлон
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
08.01.2026, 09:33 11
Футбол
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
08.01.2026, 09:57 4
Биатлон
Внесены изменения в расписание 4-го этапа Кубка мира: известна причина
Внесены изменения в расписание 4-го этапа Кубка мира: известна причина
07.01.2026, 13:09
Биатлон
Зидан готов возглавить Манчестер Юнайтед, если будут выполнены два условия
Зидан готов возглавить Манчестер Юнайтед, если будут выполнены два условия
07.01.2026, 05:02 7
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02 5
Футбол
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
06.01.2026, 19:17 24
Футбол
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
06.01.2026, 17:04 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем