Костюк провел важный разговор с защитником Динамо и сборной Украины
Денис Попов рассказал, что главный тренер киевского клуба рассчитывает на футболиста
Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Попов признался, что имел важный разговор с главным тренером Игорем Костюком перед тем, как принял решение продлить контракт.
– Какие впечатления вас переполняют после продления контракта? Что вы чувствуете?
– Наверное, прежде всего чувствую доверие от руководства клуба и команды, ведь мне дали понять, что я нужен, что я еще могу принести пользу «Динамо» – ощущения положительные. Долгих переговоров не было, мы пообщались с президентом, он предложил условия – и я их принял.
– Был ли у вас разговор с Игорем Костюком перед подписанием контракта? Возможно, вы совещались, говорили о том, рассчитывает ли он на вас, чувствуете ли от него доверие?
– Да, конечно, разговор был. Он дал мне понять, что рассчитывает на меня, и для меня было очень важно это услышать. Потом мы с президентом все решили и пришли к такому решению. Будь иначе, я бы, наверное, не подписывал контракт. А так – у меня есть силы, я полон энергии и готов работать дальше на максимуме, — рассказал Денис.
В нынешнем сезоне Попов провел 17 матчей в составе «Динамо», в которых забил два гола. В активе 26-летнего защитника – три игры за сборную Украины. В последний раз Денис одевал «сине-желтую» футболку в июне 2022 года, а в октябре 2023-го вызывался в национальную команду, однако на поле так и не выходил.
